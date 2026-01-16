Kétezer forinttal tartozott, viperával és vascsővel támadták meg Kecskeméten a nyílt utcán

Kecskemét;tartozás;bántalmazás;önbíráskodás;vascső;vipera;Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság;

2026-01-16 12:33:00 CET

A feltételezett elkövetőket a rendőrök rövid időn belül elfogták és felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás miatt őrizetbe vették.

Viperával és vascsővel bántalmaztak egy férfit egy 2000 forintos tartozás miatt Kecskeméten – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a Kecskeméti Rendőrkapitányság járőrei szolgálatteljesítés közben vettek észre egy vérző fejű férfit, akinek a segítségére siettek és értesítették a mentőket. A férfi és a párja elmondta, hogy korábban találkoztak a nő két ismerősével, akik azt ígérték, autóval elviszik őket a városközpontba. Néhány méter megtétele után azonban a kocsi megállt, és egy 2000 forintos tartozás megfizetését követelték.

Majd az egyik támadó ólmosbottal ütötte meg a férfit, miközben a társa kiszállt, és kinyitotta a sértett ajtaját, aki kiesett a kocsiból. A bántalmazás az utcán is folytatódott, ahol egyikük egy vascsövet is használt. A nő elmondta, hogy megpróbálta magával vinni párja táskáját, de megfenyegették, hogy ő lesz a következő áldozat, ha ezt megteszi – számolt be a rendőrség.

A sértettnek és a barátnőjének végül sikerült elmenekülniük, a mentők kórházba szállították a férfit. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadókat egy közeli utcában, az autóban további két személlyel. A járműben megtalálták a viperát és a sértett táskáját is. A másik két személyről is kiderült, hogy körözték őket egy bűncselekmény elkövetése miatt.

A rendőrség közleménye szerint mind a négy embert előállították. A két bántalmazót – egy 27, illetve egy 33 éves férfit – felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás miatt vették őrizetbe, jelenleg is letartóztatásban vannak. A nyomozást lezárták, az iratokat megküldték az ügyészségnek.