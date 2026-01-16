Az MBH Bank vezérigazgatója lemondott a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumának elnöki tisztségéről

A Pécsi Tudományegyetemet (PTE) fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke pénteken bejelentette, hogy január 31-i hatállyal lemond elnöki tisztségéről és kuratóriumi tagságáról.
A döntésről szóló közlemény idéz Barna Zsoltot, aki egyben a Mészáros Lőrinc-féle MBH Bank elnök-vezérigazgatója is. Azt írták, hogy a pénzintézet vezetője egy évvel ezelőtt azért vállalta el a kuratóriumi elnökséget, hogy kollégái segítségével elkészítsék a PTE modernizációs programját, ez a munka pedig január végén lezárul.
Az elnök megjegyezte, az egyetem tavaly októberben olyan rektort választott, aki a modernizációs program kidolgozásában az elejétől részt vett, azt a magáénak tekinti, és képes végrehajtani azt, így „minden esély megvan arra, hogy a PTE megújulási pályára lépjen”, kiemelve, hogy ezzel teljesítette az eredeti vállalást.Fábián Adrián jogászt javasolja rektornak a Pécsi Tudományegyetem szenátusa
Barna Zsolt jelezte: tekintettel arra, hogy az MBH Bank közgyűlése újabb öt évre elnök-vezérigazgatónak választotta, a jövőben üzleti feladataira szeretne koncentrálni, és kuratóriumi szerepköréről lemond. A közlemény szerint a változás nem érinti a PTE és az MBH Bank közti stratégiai együttműködést, melynek keretében a banki szakértők és vezetők tudásmegosztással segítik a pécsi oktatást, valamint a pénzintézet saját tanszékkel és ösztöndíjjal támogatja a gazdasági képzést.