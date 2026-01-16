lemondás;Pécsi Tudományegyetem;kuratórium;PTE;alapítványi egyetemek;MBH Bank;

Az MBH Bank vezérigazgatója lemondott a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumának elnöki tisztségéről

Tekintettel arra, hogy Mészáros Lőrinc bankjának közgyűlése újabb öt évre elnök-vezérigazgatónak választotta, Barna Zsolt a jövőben üzleti feladataira szeretne koncentrálni.