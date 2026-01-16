Magyar Péter szombaton megnevezi a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértőjét

Szombaton bemutatom a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezető szakértőjét – közölte Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt elnöke posztjában azt írta, „az egyik legfontosabb feladat lesz az övé pár hónap múlva”, arról azonban nem ejtett szót, hogy az illető esetlegesen miniszteri posztot tölthet-e be kormányra kerülésük esetén.
Magyar Péter bejelentést a Digitális Polgári Körök (DPK) miskolci, háborúellenesnek nevezett gyűlésének napjára időzítette, ahol a miniszterelnök is felszólal majd. „Orbánék holnap újabb unalmas, közpénzégető gyűlöletrendezvényt tartanak" – fogalmazott bejegyzésében. Azt is ígérte, hogy szombattól „még világosabb lesz a különbség az orbáni kókler gazdaságpolitika és lejtmenet, valamint a Tisza szakértői által képviselt profizmus és valódi tapasztalat között".