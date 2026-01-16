Országos plakátkampányt indít az erős baloldalért a Demokratikus Koalíció

baloldal;Demokratikus Koalíció;plakátkampány;

2026-01-16 21:51:00 CET

Még a Horthy-rendszerben sem volt olyan időszak, amikor ne lett volna baloldali képviselet a parlamentben. Az ellenzéki párt szerint ez most sem lehet másként.

Országszerte mintegy 800 plakáttal folytatja a 2026. április 12-i parlamenti választást felvezető kampányát a Demokratikus Koalíció. Ez az üzenet fog szerepelni rajtuk: Ha nem akarsz csak jobboldali pártokból álló országgyűlést, küldj erős baloldalt a parlamentbe – derül ki az ellenzéki párt lapunkhoz is eljuttatott pénteki közleményéből.

Dobrev Klára, az ellenzéki párt elnöke elmondta, elmondta: a plakátkampány azért korlátozódik mintegy 800 felületre, mert Magyarországon mindössze egyetlen olyan plakátcég működik, amely független a NER-től. A DK nem hajlandó olyan vállalkozással együttműködni, amely bármilyen módon összefonódik az Orbán-rendszerrel. Megjegyezte: ennél a cégnél jelentek meg korábban Hadházy Ákos és a Momentum plakátjai is.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta: minden kutatás azt mutatja, hogy több száz ezer olyan választó van, aki szeretné az Orbán-rendszer bukását, ugyanakkor nem akar jobboldali pártokra szavazni. Éppen ezért – fogalmazott – elengedhetetlen, hogy legyen egy erős baloldali alternatíva, amely képes megszólítani és elvinni a szavazófülkébe ezeket az embereket április 12-én.

A DK elnöke szerint egyre erősebb a társadalmi igény az erős baloldal iránt, amit személyes találkozóin, valamint a közösségi médiában is folyamatosan tapasztal. Mint mondta: sokan azért is tartják nélkülözhetetlennek a baloldalt, mert az jelenti a garanciát a tisztességes nyugdíjemelésre – például a svájci indexálásra –, valamint az adómentes minimálbér bevezetésére.

Dobrev Klára hangsúlyozta: egyedül a baloldal, és azon belül a Demokratikus Koalíció képviseli következetesen azt az álláspontot, hogy a jelenlegi alaptörvényt el kell vetni, és új, demokratikus alkotmányra van szükség. Mint fogalmazott: a jobboldali pártok megtartanák a jelenlegi rendszert, míg a DK az Országgyűlés első napján új választójogi törvényt alkotna.

A DK elnöke kiemelte: a baloldal egyben a garancia egy erős európai Magyarországra is. A Demokratikus Koalíció hisz az erős Európában és az erős védelmi szövetségekben, és ez a feladat a baloldalra vár az Orbán-rendszer bukása után.

Tudom, látom és érzem azt a felelősséget, hogy a kormányváltás után valóban le kell bontani az Orbán-rendszert, és egy erős, európai magyar köztársaságot kell létrehozni. Ehhez erős baloldal kell a parlamentben – fogalmazott Dobrev Klára. Emlékeztett, még a Horthy-rendszerben sem volt olyan időszak, amikor ne lett volna baloldal a parlamentben, és ez most sem lehet másként.