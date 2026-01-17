A háború mohó lehelete

színház;Nemzeti Színház;Ifj. Vidnyánszky Attila;Bagó Bertalan;székesfehérvári Vörösmarty Színház;

2026-01-17 14:01:00 CET

Gogol A revizor című darabját gyakran műsorra tűzik, legutóbb Székesfehérváron Az ellenőr címmel Bagó Bertalan vitte színre, a Nemzetiben pedig a beregszászi társulattal REVIZOR РЕВІЗОР címmel ifj. Vidnyánszky Attila rendezte meg.

1836-ban Péterváron rendezték Gogol A revizor című művének a bemutatóját. Nem tévedés: 190 évvel ezelőtt! Akkor I. Miklós cár jól mulatott az erősen társadalomkritikus darabon. A komédia – nevezzük annak – azóta sem ment ki a divatból, sőt. Mintha, egyre több helyen játszanák nálunk is. Legutóbb Székesfehérváron és a budapesti Nemzeti Színházban került be a repertoárba.

Bagó Bertalan rendezésében a székesfehérvári Vörösmarty Színházban Az ellenőr címmel játsszák. A rendező Tucsni András dramaturggal kissé belenyúlt az anyagba. Már az előadás elején besétál egy hölgy (Decsi Edit) a nézőtérre, a nézők között átmegy a másik oldalra, oldalt leül és bemutatja, „hátterezi” a főszereplőket. Később is tesz kiegészítéseket, időnként bemond háttérinformációkat. Közben elkezdődik a történet, a városba revizor érkezik, amitől a városvezetés kellően megrémül.

Az előadás mint egy sok iróniával megtűzdelt bohózat, remekül működik. A közéleti aktualitások is célt érnek. Szokatlan, hogy itt a szereplők először alsóneműben, vagy alig öltözötten jelennek meg, később viszont a ruháik, akárcsak az elhatalmasodott bűneik, egyfajta nehezékként szolgáknak. (Díszlet-jelmeztervező: Vereckei Rita.) Egyszer csak megszólal a sokunk által ismert és tanult a Gyorsan száguldó hűs patak partján kezdetű orosz népdal, itt már érezzük, hogy megérkeztünk. Aztán hallunk még dalokat oroszul. (Zene: Kricsár Kamill, aki Zemlanyikát, a közjó intézmények gondnokát is játssza.)

Sarádi Zsolt polgármestere, nem tipikus bűnöző. Valószínű, ő tényleg jót akar meg is van hozzá a kellő karizmája, de hát a körülmények és maga a rendszer szinte megköveteli tőle a kéz kezet mos elvét. Kuna Károly bírója, vagy a már említett Kricsár Kamill főgondnoka ragaszkodna a szerepéhez, de egy idő után szánalmasan lelepleződnek. Őket már a megvesztegetési kísérletük sem menti meg, inkább csak egyre mélyebbre süllyeszti. Hlesztakov Ionescu Raul), akit revizornak néznek és szolgája, Oszip (Bari István Péter) könnyedén csinál egy ideig mindenkiből idiótát. Amikor pedig már mindennek vége, a polgármester felteszi nekünk nézőknek a jól ismert gogoli kérdést és meg is válaszolja: „Most mit bámultok? Min röhögtök? Magatokon röhögtök!”

Az előadás vége meglepő, de igencsak találó. Az elején említett hölgyről kiderül, ő az igazi revizor, vagy ebben a változatban ellenőr. Korrupció miatt többször lebukott, fel is függesztették, de eddig mindig visszahelyezték a pozíciójába, sőt még ki is tüntették. Amikor a magasban beáll az őt formázó papírfigurák közé, mindenki térdet hajt előtte. Úgy látszik, ez a bűnös rendszer, mindig képes magát reprodukálni. Nem tudunk nélküle meglenni.

A Nemzeti Színházban ifj. Vidnyánszky Attila rendezte meg a REVIZOR РЕВІЗОР című előadást, a cím tálalása már önmagában sokat sejtet. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal közös produkció előbemutatóját Gyulán tartották a nyáron, decemberben pedig beköltözött a budapesti Nemzeti Színház Kaszás Attila Termébe. ifj. Vidnyászky Attila dolgozott már a beregszászi együttessel, amikor Az öngyilkost vitte színre, ugyancsak a Nemzetiben.

A revizor egyetlen helyszíne feltehetően a magyar, ukrán határon lévő kisváros benzinkútja. Nincs ugyan megnevezve maga a város, de erős akcentussal beszélnek, illetve a nyelvet is keverik a szereplők. A polgármester (Ferenci Attila) menő, dizájner tréningruhában játssza végig az egész darabot. Bármi történik, le nem venné egy percre sem, ő a város oligarchája, egyben maffiagépezetének az irányítója. A feleségét játszó Fornosi D. Júlia, illetve a lányát alakító Polyák Anita ruhája is csak jelzésszerűen változik jelenetenként. (Díszlet: Csíki Csaba. Jelmez: Pál Alexandra.)

Ifj. Vidnyánszky több előadásában már tapasztalhattuk, hogy bravúrosan használja az eltúlzott, groteszk színpadi nyelvet, de az mégis hiteles és pontos látleletet mutat társadalmunk morális állapotáról. Itt is megjelennek a kiszólások és a sok zene, elsősorban ismert popdalok és musicalek részletei hangzanak el. Kapkodjuk csak a fejünket, mert a társulat olyan erővel és energiával – nem mellékesen, egységesen – képes ezt a mindig változó színpadi nyelvet megszólaltatni, hogy hamar a látottak a hatása alá kerülünk. Itt Hlesztakov (Szabó Sebestyén László) egy olyan csavargó, aki színészkedéssel is foglalkozik. Oszip (Séra Dániel) pedig a zenésze.

Az előadás vége komolyra vált, megjön az igazi revizor, aki a férfiakat kényszersorozásra vezényli. Beköszön a kegyetlen valóság, a háború mohó, kíméletlen lehelete mindenre árnyékot vet. Arra a korábbi több mint két órára is, amit önfeledten végig kacagtunk.

Infó: Gogol: Az ellenőr, avagy a revizor. Székesfehérvári Vörösmarty Színház. Rendező: Bagó Bertalan REVIZOR РЕВІЗОР. Gogol A revizor című műve nyomán. A Nemzeti Színház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkciója. Nemzeti Színház, Kaszás Attila Terem. Rendező: ifj. Vidnyánszky Attila