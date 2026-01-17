Szaporodnak a hullafoltok az Orbán-rezsimen, Magyar Péter ójobboldalt csinált a Fideszből

Szaporodnak a hullafoltok az Orbán-rezsimen, a mindennapi élettől elidegenedett és kiöregedett politikai elitek minden tünetét felmutatja immáron a NER. A Tisza Párt újbóli erősödésének oka nem egy botrány, hanem az, hogy rengeteg ember számára vált nyilvánvalóvá: a Fideszt csak a hatalom érdeklii, így a Szőlő utcai gyermekbántalmazást és Robert Fico szlovákiai magyarüldözését is politikai-kommunikációs célból próbálta szőnyeg alá söpörni, illetve eltussolni.
A Népszava közéleti podcastje, a Hol Élünk? friss adásában ezúttal Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes, valamint Bálint Orsolya, a Népszava Visszhang mellékletének szerkesztője beszélte ki a hét aktuális eseményeit Batka Zoltán műsorvezetővel.