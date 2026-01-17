Robert Fico;Orbán Viktor;Fidesz-KDNP;szlovákiai magyarok;Magyar Péter;Podcast;Tisza Párt;

Szaporodnak a hullafoltok az Orbán-rezsimen, Magyar Péter ójobboldalt csinált a Fideszből

Rengeteg ember számára vált nyilvánvalóvá, hogy a Fidesz csak a hatalmat akarja megtartani. Podcast.

Szaporodnak a hullafoltok az Orbán-rezsimen, a mindennapi élettől elidegenedett és kiöregedett politikai elitek minden tünetét felmutatja immáron a NER. A Tisza Párt újbóli erősödésének oka nem egy botrány, hanem az, hogy rengeteg ember számára vált nyilvánvalóvá: a Fideszt csak a hatalom érdeklii, így a Szőlő utcai gyermekbántalmazást és Robert Fico szlovákiai magyarüldözését is politikai-kommunikációs célból próbálta szőnyeg alá söpörni, illetve eltussolni.

A Népszava közéleti podcastje, a Hol Élünk? friss adásában ezúttal Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes, valamint Bálint Orsolya, a Népszava Visszhang mellékletének szerkesztője beszélte ki a hét aktuális eseményeit Batka Zoltán műsorvezetővel.

A Semjén Zsoltot nyilvános Facebook-posztban bíráló önkormányzati képviselő szerint a gyermekvédelmi szakmában egyöntetűen azt gondolták Juhász Péter Pálról, hogy egy gyakorló seggfej, akinek semmi keresnivalója nincs ezen a területen. 