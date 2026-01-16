„Attól nem lesz jobb ember egy gyerek, ha a társai előtt megalázva szarrá verik felnőttek”

Magyarország;gyermekvédelem;Junghausz Rajmund;

A Semjén Zsoltot nyilvános Facebook-posztban bíráló önkormányzati képviselő szerint a gyermekvédelmi szakmában egyöntetűen azt gondolták Juhász Péter Pálról, hogy egy gyakorló seggfej, akinek semmi keresnivalója nincs ezen a területen.

Nem biztos, hogy Semjén Zsolton, Orbán Viktoron vagy bármelyik más miniszteren kell leverni azt, ami egyébként egy államtitkár vagy egy helyettes államtitkárnak a feladata a gyermekvédelemben – a többi között erről beszélt a Népszava Törésvonal című műsorában a XI. kerületi Fidesz-frakció tagja.

Junghausz Rajmund - aki korábban azzal lett ismert, hogy egy nyilvános Facebook-posztban bírálta Semjén Zsoltot, amiért nem járt még gyermekotthonban - azt mondta, bosszantónak találta a helyzetet, kezdetben azt gondolta, hogy a kormányzat meg fogja oldani ezeket a problémákat. Az ATV-ben készült interjú után már nem ezt gondolta, mivel szerinte egy miniszterelnök-helyettes nem beszélhet úgy, mint ahogy azt Semjén Zsolt tette. Ráadásul a beszélgetésben szóba sem került a gyermekek sorsa. Ez valahogy sok volt, és az évek során felgyülemlett bosszúságot kiadtam - tette hozzá az önkormányzati képviselő, aki egykor maga is intézetis volt. Később személyes megbeszélést folytatott a politikussal, amelyről azt mondta, nagyon jó és mély volt. Egyúttal méltatta Semjén Zsoltot, amiért hihetetlen figyelemmel hallgatta őt végig.

Junghausz Rajmund kapott is egy ígéretet tőle, hogy elmennek közösen egy gyermekotthonba, amelynek az időpontja még nincsen meg, de nem rajta múlik, hanem a miniszterelnök helyettesen. Saját bevallása szerint szívesen elősegítené a gyermekotthonokban élő gyerekek kiugrási lehetőségeit.

Ehhez egy mentálhigiénés háttérrel rendelkező csapatot szeretne létrehozni, amely képes a tehetségek felismerésére. Olyan területeken, mint a sport, a kultúra vagy más területek, sikerélményt kellene biztosítani számukra, amelyre a jövőben is támaszkodhatnak.

Ennek célja az, hogy ne vesztesnek, ne semminek érezzék magukat, ne légüres térben legyenek, hanem megtalálják, miben jók és miben tudnak eredményt elérni, mivel nagyon nagy szükségük az önbizalmuk feltornázásához - magyarázta.

Szerinte a Semjén Zsolttal folytatott találkozó alkalmas lehet a munka folytatására. Az önkormányzati képviselő szerint a gyermekvédelem területe a választás után akkor is átalakul, ha a Fidesz nyeri a választásokat. Éppen ezért bízik benne, hogy neki lesz ehhez lehetősége hozzátenni valamit - vagy ha nem neki, akkor másnak, és elérhetővé válnak a kívánt változtatások.

Több pozitív változtatást is felsorolt, amelyek javítják a gyermekotthonokban élők helyzetét - itt többek közt a nevelőszülői hálózatban dolgozók díjazásának megduplázását, az étkezési díj, valamint a ruhapénz emelését említette. Azzal kapcsolatban, hogy magas rangú gyermekvédelmi vezetők már 2011-ben jelezték, hogy Juhász Péter Pállal igen komoly problémák vannak, úgy fogalmazott: a felháborító kifejezés a legenyhébb megjelölés arra, amit erről gondol. Mint mondta, beszélgetett olyan emberekkel, akik ismerték a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő exigazgatóját, akit egyöntetűen „gyakorló seggfejként” titulálták. Ha találkoztak valami szakmai fórumon, akkor azt látták, hogy ez egy pökhendi, furcsa figura, aki nem a gyermekvédelembe való - tette hozzá, megjegyezve: ezt vélhetően a politikai vezetők nem látták, mivel minden szélhámos jól el tudja magát adni.

Junghausz Rajmund hangsúlyozta, a nyilvánosságban megjelenő esetek egyediek, és ezt a szégyent nem lehet rátolni 23 ezer gyerekre, meg az őket ellátó nevelőszülői hálózatra, meg a többi alkalmazottra, akik teljesen ártatlanok ebben. Kérdeztük azzal kapcsolatban is - mint aki egykori maga is gyermekotthonban nőtt fel -, amikor meghallja azokat a kormányzati megnyilatkozásokat, miszerint a Szőlő utcai gyerekek kvázi „kis bűnözők”, lényegében relativizálják a velük szemben elkövetett bűncselekményeket, ezzel kimondva, megérdemlik azt, amit kapnak. – Ugye attól senki nem lesz jobb, hogyha akár őt önmagában valahol egy szertárban, vagy a társai előtt megalázva szarrá verik felnőttek. Attól nem lesz ő jobb ember, mikor kikerül az otthonból, az intézményből, vagy bárhonnan - válaszolt keresetlenül Junghausz Rajmund.

Úgy véli, a kabinettől a témában elhangzott megnyilatkozások nem jó irányba viszik a dolgot, és bár érteni véli a politikai szándékot, szerinte ezt el lehet érni másképpen is. Annyit elárult, hogy az év végén kapott egy üzenetet Semjén Zsolttól, aminek a lényege az volt, hogy 2026-ban találkoznak és folytatják a munkát, ugyanis van teendő.