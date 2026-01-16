760 ezer dollár óvadék fejében szabadlábon védekezhet a korrupcióval vádolt Julia Timosenko

Julia Timosenko volt miniszterelnököt több mint 760 ezer dollárnak, forintban csaknem 252 millió forintnak megfelelő összegű óvadék megfizetésére kötelezte az ukrán korrupcióellenes bíróság január 16-án egy folyamatban lévő vesztegetési ügyben – írja a The Kyiv Independent. Timosenko jelenleg a Batykivscsina (Haza) párt elnöke, akit korrupciós bűncselekményekkel vádolnak, ahogy írták, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb nyilvánosságot kapott korrupciós ügyében.
A bíróság határozata értelmében a veterán politikus köteles megjelenni a bíróságon idézéskor, és bejelenteni minden lakcímváltozást. Emellett megtiltották neki, hogy elhagyja a Kijev megyét, távoltartást rendeltek el számára az ügyben érintett törvényhozókkal szemben, és az egykori kormányfőnek az útlevelét is le kell adnia. A tárgyaláson Julia Timosenko azt mondta, hogy fellebbezni fog az ítélet ellen politikai bűnügynek nevezte az ellenindított eljárást, amelyet szerinte politikai nézetei miatt indítottak.Lemondott Volodimir Zelenszkij nagyhatalmú kabinetfőnöke, akinél házkutatást tartottak korrupció gyanújával
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) közölte, hogy miután a hivatal decemberben vádat emelt Volodimir Zelenszkij elnök pártjának több képviselője, tisztségviselője ellen, Julia Timosenko tárgyalásokat kezdeményezett arról, hogy rendszeresen kenőpénzt ajánljanak fel egyes parlamenti képviselőknek a szavazataikért cserébe. A politikus tagadta a vádakat, amelyekkel szerinte egy a jövőben megtartandó ukrán választás miatt illetik. Julia Timosenko 2005-ben, majd 2007 és 2010 között volt Ukrajna miniszterelnöke, pártja jelenleg 25 mandátummal rendelkezik a parlamentben.Vezéráldozatot hozott Volodimir ZelenszkijBenyújtotta lemondását az ukrán energetikai miniszterKorrupció gyanúja miatt tartottak házkutatást Zelenszkij korábbi üzlettársánál