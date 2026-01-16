Julia Timosenko;Ukrajna;vesztegetés;gyanú;büntetőeljárás;óvadék;fellebbezés;

760 ezer dollár óvadék fejében szabadlábon védekezhet a korrupcióval vádolt Julia Timosenko

A volt ukrán miniszterelnök fellebbez. Kijevi ügyészségi ganú szerint szavazatokat akart venni, azaz parlamenti képviselőket akart megvesztegetni.