Beneš-dekrétumok: Ódor Lajos volt szlovák miniszterelnök kimondta, hogy a felvidéki magyarok többet vártak az Orbán-kormánytól

Orbán-kormány;Robert Fico;Szlovákia;Benes-dekrétumok;határon túli magyarok;Ódor Lajos;

2026-01-16 17:11:00 CET

Szerinte a Fico-féle jogszabály-módosítás szürreális, a Beneš-dekrétumokat halott törvénynek kellene nyilvánítani.

Ódor Lajos európai parlamenti képviselő, Szlovákia korábbi ügyvezető miniszterelnöke adott interjút az EUrológus és a HVG közös podcastműsorának. Ebben a Beneš-dekrétumokról szóló szlovák törvénymódosításról is kérdezték, amelynek értelmében fél év börtönbüntetéssel sújthatják azokat, akik szólásszabadságukkal élve akár csak meg merik kérdőjelezni a magyarellenes rendelkezések helyességét.

Ódor Lajos azt mondta, „szürreális a helyzet számomra is, egy olyan jogi helyzet van Szlovákiában, ahol nem csak elkobozzák az emberek földjét, vagy az erdejét 80 év után, de még börtönnel is fenyegetik azokat, akik csak megkérdőjelezik ezeket a Beneš-dekrétumokat.”

A politikus jelenleg az ellenzéki Progresszív Szlovákia (PS) EP-képviselője, azé a párté, amely felvetette: a magyarokat kollektív bűnösként kezelő Beneš-dekrétumokat már nem lenne szabad alkalmazni, amire a Fico-kabinet az alapvető jogokat súlyosan sértő törvényével válaszolt. Felidézte, amikor a pártjával tavaly járták az országot és a problémákat térképezték fel, akkor tűnt fel számukra Komárom és Dunaszerdahely környékén a Beneš-dekrétumok ügye, vagyis, hogy a második világháború utáni jogszabályokat - amelyek a magyarokat kollektív bűnösként definiálva lehetővé tették a magyarok birtokainak ellenszolgáltatás nélküli elkobzását - a mai napig is alkalmazzák.

Ódor Lajos konkrét példát is említett:

Egy zsolnai cég vett erdőt a komáromi körzetben, utána jött az erdőgazdálkodási alap és azt mondta, ez az erdő nem a tiéd. Mi, az állam 80 évig nem tettünk semmit, de akitől vetted, annak a nagyapja, vagy dédapja a listán volt, akitől el kellett volna kobozni, de nem lett elkobozva, annak ellenére hogy papíron tiéd a föld, ez nem a tiéd, hanem az államé, és pereskedjél azzal, akitől vetted a földet

– mesélte. Amikor a problémát jelezték a pozsonyi parlamentben, a Fico-kormány válaszképpen előjött a börtönnel fenyegetéssel - idézte fel Ódor Lajos, hozzátéve, ha magukat a Beneš-dekrétumokat nem is, azt igenis megkérdőjelezi, hogy a magyarellenes jogszabályok alapján lehet-e új eljárásokat indítani. Mint mondta, most az Európai Bizottság feladata, hogy megállapítsa, milyen mértékben sérti a szlovák szabályozás az európai jogbiztonságot. Mint jelezte, az ügy alkalmas a magyarok és a szlovákok közötti ellentét felszítására.

Ódor Lajos rögzítette azt is, tény, hogy a szlovákiai magyarok többet vártak a hivatalos magyar politikától, hiszen a mostani szlovák kormány a szlovák nacionalisták kedvére tesz. – Bennük bujkál még ugyanaz a magyarellenesség, amelyik mindig is ott volt Robert Ficóban – fogalmazott, hozzátéve, kevés, amikor az Orbán-kormány úgy nyilatkozik, hogy majd tanulmányozza a jogszabályt.

Egyszerű a dolog, nem kell itt mit tanulmányozni, itt nyomást kéne gyakorolni arra, hogy ezt egyszerűen el kell törölni, semmilyen értelme nincs egy ilyen törvénymódosításnak – szögezte le a felvidéki magyar politikus.

Ódor Lajos felhívta a figyelmet arra is, hogy a szlovákiai magyarokra is hatással volt, amikor Orbán Viktor támogatásáról biztosította a magyargyűlölő román elnökjelöltet, George Simiont, s ez, majd pedig most a Beneš-dekrétumok ügyének a kezelése megingatta a Fideszbe és Orbán Viktorba vetett hitet és bizalmat.

Mint ismert, az Orbán-kormány intenzív hallgatózásba burkolózott, amikor szövetségese, a Fico-kormány mögötti koalíció előállt a magyarokat igen hátrányosan érintő jogszabállyal, s helyette Magyar Péter, mint az ellenzék vezetője kezdett üzengetésbe Robert Fico szlovák miniszterelnökkel és Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnökkel az ügyben. Az, hogy mit profitál Magyarország Orbán Viktor és Robert Fico barátságából, nem világos, hiszen a közös pont eddig mindössze az Európai Unióval való hadakozásban mutatkozik meg, illetve abban, hogy mindketten szívélyes viszonyt ápolnak a putyini Oroszországgal.

Ódor Lajos 2023. május 15-étől október 25-éig töltötte be Szlovákia kormányfői posztját, emlékezetes azonban, hogy az Orbán-kormány már akkor is azt a Robert Ficót támogatta, akinek már a korábbi kormányzásához is több magyarellenes intézkedés volt köthető.