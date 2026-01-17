Donald Trump veje és a volt brit miniszterelnök is szerepet kapna a Gázai övezet ideiglenes irányításában

Közel-Kelet;Izrael;Egyesült Államok;Gázai övezet;

2026-01-17 10:35:00 CET

Egy új, több szereplőt bevonó nemzetközi felügyeleti megoldás rajzolódik ki.

A Fehér Ház pénteken nyilvánosságra hozta az úgynevezett béketanács több tagjának nevét. A testület feladata a Gázai övezet ideiglenes igazgatásának felügyelete lesz, miközben a térségben október óta egy törékeny tűzszünet van érvényben - írja a Reuters.

A tanács tagjai között van Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff, Donald Trump elnök különmegbízottja, Tony Blair volt brit miniszterelnök, valamint Trump veje, Jared Kushner. A Fehér Ház által októberben bemutatott terv szerint a testület elnöki tisztségét maga Donald Trump tölti be. Az elképzelést Izrael és a palesztin fegyveres szervezet, a Hamász is elfogadta. A terv értelmében Gáza irányítását egy palesztin technokrata testület látná el, amelynek munkáját egy nemzetközi tanács felügyelné az átmeneti időszakban.

Több jogvédő szakértő és civil aktivista szerint már önmagában az is problémás, hogy Donald Trump egy másik terület irányítását felügyelő testület élére kerül, mivel ez sokak szemében a gyarmati igazgatás logikáját idézi. Tony Blair részvétele szintén bírálatokat váltott ki, különösen az iraki háborúban játszott szerepe, valamint a brit birodalmi politika közel-keleti öröksége miatt.

A Fehér Ház egyelőre nem közölte, hogy az úgynevezett alapító végrehajtó testület tagjai pontosan milyen feladatokat látnak majd el. A nyilvánosságra hozott névsorban palesztin tag nem szerepel. A közlés szerint a következő hetekben további neveket is bejelentenek. A Fehér Ház közlése szerint a testület tagja lesz Marc Rowan magántőke-befektetési szakember és milliárdos, Ajay Banga, a Világbank elnöke, valamint Robert Gabriel, Donald Trump egyik tanácsadója. A tájékoztatás szerint Nickolay Mladenov, az ENSZ korábbi közel-keleti különmegbízottja látja majd el a Gázáért felelős főmegbízotti feladatokat. Een túl Jasper Jeffers vezérőrnagyot, az Egyesült Államok különleges műveleti parancsnokát nevezték ki a nemzetközi stabilizációs erők parancsnokává. Egy november közepén elfogadott ENSZ Biztonsági Tanácsi határozat felhatalmazást adott a testületnek és az együttműködő országoknak arra, hogy ilyen erőt hozzanak létre a Gázai övezetben.

Emellett a Fehér Ház nyilvánosságra hozta egy 11 tagú gázai végrehajtó tanács összetételét is. A testület tagjai között szerepel Hakan Fidan török külügyminiszter, Sigrid Kaag, az ENSZ közel-keleti békefolyamatért felelős különkoordinátora, Reem Al-Hashimy, az Egyesült Arab Emírségek nemzetközi együttműködésért felelős minisztere, valamint Yakir Gabay izraeli-ciprusi milliárdos, továbbá a végrehajtó testület több tagja is. A Fehér Ház tájékoztatása szerint ez a kiegészítő testület Nickolay Mladenov hivatalának munkáját segíti, valamint együttműködik azzal a palesztin technokrata testülettel is, amelynek részleteit a héten hozták nyilvánosságra.

Izrael és a Hamász egymást vádolja a gázai tűzszünet megsértésével. A fegyvernyugvás időszaka alatt több mint 450 palesztin vesztette életét, köztük több mint 100 gyermek, emellett három izraeli katona esett el az összetűzésekben

A Hamász terroristái 2023. október 7-én támadták meg Izraelt, jelenlegi ismeretek szerint 1195 embert ölve meg. Az erre válaszul indított háborúnak 2026. január 6-ig 72 436 palesztin halálos áldozata volt. Izrael hadműveletei élelmezési válsághoz vezettek, hatalmas tömegek váltak földönfutóvá. Számos jogvédő szakértő, kutató és egy ENSZ-vizsgálat szerint mindez kimeríti a népirtás fogalmát. Izrael azt hangsúlyozza, hogy önvédelemből lépett fel a Hamász terrortámadása után.