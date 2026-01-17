A Demokratikus Koalíció bemutatta a szociális ellátást megreformáló törvényjavaslatát

DK;törvényjavaslat;

2026-01-17 21:27:00 CET

Dobrev Klára pártja az esetleges kormányváltás utáni időszakra a törvényjavaslattal. Eddig bemutatta a devizahitelezés rendezéséről, a gyermekvédelemről, az euró bevezetéséről, az Alaptörvény közjogi érvénytelenségéről, az igazságos adózásról, az állatvédelemről, a munkajogok helyreállításáról, valamint a korrupció felszámolásáról szóló törvényjavaslataikat. Szombaton pedig Dobrev Klára pedig bemutatta a IX. törvénycsomagot, amely a rászorulókat segítő szociális ellátást hoznák rendbe.

A DK törvénycsomagja a kormányváltás után több ponton alapjaiban változtatná meg a szociális ellátások rendszerét. A főbb pontok a következők:

Az ápolási díjat és a GYOD összegét a mindenkori minimálbérhez kötik, hogy az ápolók ne szegénységre, hanem tisztességes megélhetésre legyenek ítélve.

Teljes társadalombiztosítási jogviszonyt biztosítanak az ápolást végzőknek, valódi nyugdíjjogosultsággal.

Lehetővé teszik a rugalmas munkavégzést és a részmunkaidőt, hogy senkinek ne kelljen választania a megélhetés és a szerette ápolása között.

Minden településen, állandó jelleggel biztosítják a védőnői ellátást.

Határozatot hoznak a fogyatékossággal élő személyek részére biztosítandó, alapvető jogokról és juttatásokról.

Félmillió panellakást és egymillió más típusú lakást szigetelnek újra uniós és hazai forrásokból, hogy a rászorulóknak ne kelljen választaniuk a rezsi kifizetése és az otthon melege között.

Elindítják a Nemzeti Bérlakásépítési Programot, amelynek során 10 év alatt 100 ezer megfizethető bérlakás építését vagy felújítását vállalják.

A Demokratikus Koalíció IX. törvénycsomagja a párt véleménye szerint egy új, baloldali szociálpolitikai szemléletet hozna Magyarországra: aki gondoskodik, azt megbecsülik; aki dolgozik, az megél; aki elesett, azt nem hagyják magára. A DK szerint a kormányváltás után el kell törölni azt a cinikus rendszert, amely stadionokra és oligarchákra költ milliárdokat, miközben a rászorulókat mélyszegénységben tartja.