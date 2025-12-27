Állatvédelmi őrséggel, akár tíz évig terjedő börtönbüntetéssel rettentené el az állatkínzókat a Demokratikus Koalíció

szigorítás;állatkínzás;börtönbüntetés;kormányváltás;törvényjavaslatok;Demokratikus Koalíció;

2025-12-27 15:34:00 CET

Az ellenzéki párt a kormányváltás utánra tartogatja szigorító javaslatait.

Az állatkínzást a legsúlyosabb bűncselekmények közé sorolnánk, amelyek akár 5-től 10 évig terjedő letöltendő börtönnel is büntethetők lennének. Emellett a javaslat része egy önálló állatvédelmi őrség felállítása, valamint az állattartástól való – akár végleges – eltiltás bevezetése is – olvasható a Demokratikus Koalíció lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

Az ellenzéki párt csak a remélt kormányváltás után nyújtaná be az állatkínzás elleni fellépést szigorító törvényjavaslatokat. Arató Gergely DK-országgyűlési képviselő szerint az elmúlt években több brutális állatkínzási ügy is napvilágra került. – Elég csak a gyömrői menhelyre gondolni – tette hozzá. Lapunk is beszámolt arról, hogy a hvg Sintérbiznisz: patkányok rágják az éhező kutyákat egy közismert menhelyen című tényfeltáró cikke több mint egy éve mutatta be, hogy mi is zajlik a főváros melletti településen található valóságos állatkínzótelepen. „Betegek, éhesek és még elég vizet sem kapnak a kutyák és a macskák a gyömrői Kutyamentsvár menhelyen, ahol szó szerint egymást ölik az állatok a zsúfolt kennelekben”– vezeti fel a borzalmakat a cikk, hozzátéve: a hatóság tudott arról, hogy a látogatókat is fogadó menhelyen az állatok többségének még veszettség elleni oltása sincs. Akkor a cikk nyomán Ovádi Péter kormánybiztos a Büntető törvénykönyv további szigorítását helyezte kilátásba, míg a hatóságok büntetőeljárást indítottak.

„Az állatvédelem csak újabb hangzatos PR-szöveg, amikor cselekvésre van szükség, az Orbán-kormány becsukja a szemét. A DK álláspontja szerint az állatok védelme nem csupán jogi kérdés, hanem az emberség és a kultúra része is” – hangsúlyozta Arató Gergely. Pártjának ez már a hatodik törvényjavaslata, amellyel a kormányváltás utáni időkre készül, és terveik szerint az új Országgyűlés legelső ülésén be is nyújtanak.