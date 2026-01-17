„Azt sem tudjuk, hogy más településeket támogatunk vagy csak azért veszik el ezt a pénzt, hogy valamelyik fideszes pénzembernek hosszabb jachtja legyen”

Magyarország;körkép;vidék;szolidaritási hozzájárulás;

2026-01-17 18:45:00 CET

Nincs hova hátrálni, nincs miből tovább takarékoskodni – több önkormányzat szerint már a működésüket veszélyezteti az, hogy tovább nőtt idén a szerencsésebb sorsú településekre kivetett szolidaritási hozzájárulás – derült ki körképünkből.

– Ez az elvonás az önkormányzatok gazdálkodásának egyik érzékeny pontja, amit az elmúlt időszakban különböző önkormányzati érdekképviseleti szövetségek is jeleztek felénk – ismerte be minap lapunk kérdésére Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter korábban már több fórumon is hangoztatta, hogy újra kell gondolni az önkormányzatokra rótt szolidaritási hozzájárulás rendszerét. Meg kell találni azt a közös nevezőt, ami mind a nagyobb, mind pedig a kisebb településeknek megfelel, s a kormány számára is elfogadható. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke szerint a szolidaritási hozzájárulással nem az a gond, hogy az erősebb települések segítik a kisebbeket. Hanem az elvonás mértéke, ami egyrészt túl sok, másrészt a pénz egyfajta általános bevétele lett a költségvetésnek, s jórészt nem a településekhez jut vissza.

– Jászberénytől 2024-ben 1,3 milliárd forintot vontak el szolidaritási hozzájárulás címén, tavaly pedig 1,5 milliárdot, míg az idén már 1,6 milliárdot vesznek el az évi 5 milliárd forintos iparűzési adónkból – mondta lapunknak Budai Lóránt, a város ellenzéki polgármestere.

– A vállalkozások által befizetett adóbevételből minden harmadik forint az államkasszába vándorolt, emiatt az elmúlt csaknem tíz év alatt 10 milliárd olyan forintot veszített el a város, amit egyébként fejlesztésekre fordíthatott volna

– fogalmazott. Ehhez képest a Versenyképes Járások Programból csupán néhány tízmillió forintnyi támogatást nyertek „vissza”, ami a veszteségeiket még csak nyomokban sem kompenzálta.

Eger szolidaritási hozzájárulása 2025-ben 1,74 milliárd forint volt, s ez az összeg 2026-ban is nagyjából ugyanennyi, a szolidaritási hozzájárulás költségvetésre gyakorolt hatásának részletes elemzése pedig jelenleg folyamatban van – derült ki az egri városháza lapunknak küldött válaszából.

A Hajdú-Bihar megyei Polgár 2024-ben közel 115 millió, 2025-ben 192 millió fizetett ilyen jogcímen, a 2026-ra előirányzott elvonás pedig már 214 millió forint feletti. Mindez jelentősen befolyásolja az idei költségvetést, azon belül is az önként vállalt, évek óta megszokott feladatokra és fejlesztési elképzelésekre jutó forrásokat – jelentette ki a Népszavának Tóth József, a település ellenzéki polgármestere. Emiatt kevesebb pénz jut az önkormányzati utakra, a kátyúzásra, a padkarendezésre, és kevesebbet fordíthatnak a közterületek tisztaságára, rendezettségére és zöldfelületek ápolására, öntözésre. A tavalyi költségvetés fejlesztések és beruházások nélküli főösszegének mintegy 5 százaléka a szolidaritási hozzájárulás jogcímen történő elvonás, ez az összeg a két évvel ezelőttihez képest idén majdnem megduplázódik.

Miskolcon is nőtt az elvonás: a 2024-es 4,48 és a tavalyi 5,3 milliárd forinthoz képest 2026-ban már 5,97 milliárd forint a kormány által előirányzott összeg. Tavaly 20,3 milliárd forintnyi iparűzési adóval tervezett a város, de – mint Szopkó Tibor ellenzéki önkormányzati képviselőtől megtudtuk – ez az összeg lehet, kevesebb lesz, mert az itteni nagyvállalatok nem zártak túl fényes évet.

– Fenntartjuk azt az álláspontot, amelyet Debrecen polgármestere az elmúlt évben is megfogalmazott, vagyis, hogy a szolidaritási hozzájárulás számítási mechanizmusa és mértéke, annak progresszivitása jelentős terhet ró az önkormányzatokra és mindenképp felülvizsgálatra szorul. A Megyei Jogú Városok Szövetsége egységes javaslatot tett a kormány asztalára, amely szerint az érintett önkormányzatok az idei évtől a tárgyévben befolyt helyi iparűzési adóbevételük 15 százalékának megfelelő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesítenének a központi költségvetés részére, amelynek összegébe javasolja beszámítani a Versenyképes Járások Program megvalósítására az önkormányzatok által a Területfejlesztési Alapba befizetett fizetési kötelezettséget – válaszolta a konkrét számokat firtató kérdéseinkre a debreceni polgármesteri hivatal. Korában annyit közöltek lapunkkal, hogy Debrecen 2024-ben szolidaritási adó címén 10,3 milliárd forintot fizetett be a központi költségvetésbe, s további 500 millió forintot vontak el tőlük a Versenyképes Járások Program keretében: ez az összeg vélhetőn a megyei jogú városok zöméhez hasonlóan nőtt tavaly, s nőni fog az idén is.

– Tavaly 514,5 millió forintot kellett fizetnünk, az idén ennél 98 millióval többet – írta a Népszavának az érdi városháza. – Még látványosabb a változás, ha azt nézzük, 2022-ben 118 millió, egy évvel később 191 millió, tavalyelőtt pedig 329 millió szolidaritási hozzájárulást kellett fizetnünk, vagyis négy év alatt 5,2-szeresére, de még két év alatt is 1,86-szorosára nőtt a kötelezettségünk. A tavalyi 19 milliárdos költségvetésünknek 2,7 százalékát jelentette a szolidaritási hozzájárulás, ami látszólag kis összeg, ám a valóságban sok egy olyan városban, ahol olyan rossz az infrastruktúra, mint Érden. Ebből a pénzből 20 közepes hosszúságú mellékutat lehetett volna burkolni, vagy meg lehetett volna nyitni a két bezárt uszodából az egyiket.

Az önkormányzat hozzátette, mivel nem a szolidaritási adó az egyetlen elvonás, lényegében 2020 óta folyamatos takarékossági intézkedések megtételével tudják csak fenntartani a város működőképességét.

– A spórolás mellett már hozzá kellett nyúlni az ingatlanvagyonhoz is, több üres, nem gazdasági jellegű telket értékesítettünk csaknem 200 millióért – jegyezték meg. – Ám még ez sem volt elég, kénytelenek voltunk pályázatot beadni az önkormányzatok rendkívüli támogatására, a REKI-re. Végül a kormányzat is elismerte, hogy a forráskivonás Érd esetében túlzó volt, kétszer is kaptunk segítséget a lejárt számlák kifizetésére 100, illetve 200 milliót. De a város 2025 végére eljutott oda, hogy nincs hova hátrálni, nincs miből tovább takarékoskodni.

Az önkormányzatnál jelenleg is tervezik a 2026-os költségvetést, ám azt még nem tudják, hogyan alakulnak az állami normatívák. Annyi biztos, ha folytatódik a megszorító politika, akkor Érd súlyos helyzetbe kerül, hiszen elfogytak a takarékok, nem tudják tovább húzni a nadrágszíjat.

Már nemcsak a fejlesztésekre, az önként vállalt önkormányzati feladatokra nincs elég fedezet, hanem veszélybe került a kötelező feladatok ellátása is.

Pintér Bence, Győr ellenzéki polgármestere lapunknak megjegyezte, a szolidaritási hozzájárulást a 2017-es bevezetésekor azzal indokolta az Orbán-kormány, hogy a frissen államosított iskolák finanszírozásához járuljanak hozzá a tehetősebb önkormányzatok. Folyamatos és drasztikus emelésével azonban a sarc az elmúlt években a jól teljesítő városok, községek és közösségeik kifosztásának legfőbb eszköze lett.

– Míg 2020-ban 5,7 milliárdot, addig 2021-ben 7,7, négy éve 8, 2023-ban 9,5, tavalyelőtt 11,1, 2025-ben 12,5 milliárdot vontak el Győrtől ezen a címen – mondta Pintér Bence. – Az idei évben pedig Fekete Dávid miniszteri biztos bátorítására a kormány a tavalyinál is többet, 13,1 milliárdot, vagyis fejenként 101 ezer forintot vesz ki a győriek zsebéből a szolidaritási adóval. A miniszteri biztos a javaslatára ugyanis a tavaly júliusi közgyűlésen a fideszes többség kimondatta a képviselő-testülettel, hogy a települési szolidaritási hozzájárulás fizetése Győr stratégiai érdeke.

A főváros után tőlünk veszik el a legtöbb pénzt. A 13,1 milliárdos sarc több, mint négyszer annyi, mint amennyit terveink szerint jövőre az utak, hidak felújítására, karbantartására tudunk fordítani. Tizenhatszor annyi, mint amennyit az óvodák állagmegóvására, felújítására tudunk fordítani.

Jelenleg Győrnek működésre kell költenie a költségvetése 90 százalékát, ráadásul azt sem tudjuk, hogy a befizetésünkkel valóban más településeket támogatunk, vagy azért veszik el ezt az irdatlan összeget, hogy valamelyik fideszes pénzembernek hosszabb jachtja, kényelmesebb magánrepülője, szebb kastélya, nagyobb szállodalánca, fényesebb szőrű zebrája legyen.

A győri városvezető szerint nemcsak a települése szenvedi meg az szolidaritási hozzájárulást, a környékbeli községek is rosszul járnak: Gönyűtől 650 millió, Mezőörstől 79 millió, Töltéstavától 56 millió forintot vesz el a kormány.

Mosonmagyaróvártól pedig éppenséggel 1,73 milliárdot, ami 220 millióval több, mint tavaly, s 389 millióval haladja meg a 2024-es elvonást – a költségvetési kiadások közel 10 százalékát teszi ki a szolidaritási hozzájárulás.

– A növekedés a tartalékaink felélését eredményezi – jelentette ki a Népszavának Szabó Miklós, a város ellenzéki polgármestere –, az idei működésünk azonban még biztosítottnak látszik egy takarékos gazdálkodás mellett, de az önerős felújításokra, fejlesztésekre kevesebb jut, mint kellene.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár kormánypárti polgármestere szerint nem érte váratlanul az önkormányzatokat a szolidaritási hozzájárulás idei összege, hiszen az iparűzési adóbevétel alakulásából, illetve a vonatkozó szabályokból kiszámolható, mennyit kell fizetnie egy adott településnek.

– Fehérvár gazdasága szerencsére továbbra is kiemelkedően teljesít, kiemelkedő tehát az adóerő-képességünk is – hangsúlyozta lapunknak. – Az iparűzési adóbevétel hosszú évek óta folyamatosan és jelentős mértékben emelkedik, a tavalyi összeg várhatóan meghaladja a 30 milliárd forintot. Mivel nagyjából 2 milliárddal nő az iparűzési adóbevételünk, emelkedik a szolidaritási hozzájárulás összege is, várhatóan 9,5 milliárdra, ami mintegy egymilliárdos növekedés.

A székesfehérvári polgármester hozzátette,

az önkormányzatok és települések közötti szolidaritásnak van értelme, ám a hozzájárulás mértékét csökkenteni kellene, és a felhasználás módját is meg kellene változtatni.

Ezért is dolgozták ki párthovatartozástól függetlenül a Megyei Jogú Városok Szövetségének a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, valamint a kötelező feladatok áttekintésére és a teljes önkormányzati finanszírozási rendszer átgondolására tett javaslatát, melyről folyamatosan egyeztetnek a szakminisztériummal.