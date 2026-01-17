Orbán Viktor arra kérte a szülőket, hogy beszélgessenek a politikáról a gyerekeikkel

Miskolc;Orbán Viktor;közoktatás;

2026-01-17 14:36:00 CET

Úgy hallotta ugyanis, hogy a fiatalok nem támogatják a Fideszt. A Nemzeti Pedagógus Kar nem vált be, korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatunk van az oroszokkal.

Magyarország miniszterelnöke, a Fidesz elnöke arra kérte az összes magyar szülőt, hogy beszélgessen a politikáról a gyerekeivel.

Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök által szervezett úgynevezett „háborúellenes” miskolci nagygyűlésen, a Miskolc DVTK Arénában azt mondta, a fiatalok szeretnek szembefordulni a szülőkkel, különösen, ha fiúk - a lányokkal nagyobb szerencséje van ugyanis az embernek. –Beszélnek sokat arról, hogy a fiatalok nem támogatják a kormányt, vagy nagyobb részben vannak inkább ellene. Erre azt tudom mondani, hogy ez a mi közös szülői felelősségünk is, a nevelés része, a politikáról való beszélgetés is. Mindenkit kérek, hogy beszéljen a saját gyermekeivel, hogy érthessék, hogy milyen fontos lesz az ő döntésük – fogalmazott a miniszterelnök.

Ami a Fidesz kampányszlogenjével kapcsolatos malőrsorozatot és kínos pillanatokat illeti, Orbán Viktor azt mondta, a Fidesznek nem világa a kalandorság, éppen ezért állja meg ez a jelmondat, a „Biztos választás” a helyét. A Tisza Pártra célozva kijelentette, mindenképpen szép dolog, hogy legnagyobb kihívójuk is, a Fidesz választási üzenetével kampányol.

– Ha ez így megy tovább, akkor a választás napján, a szavazófülke magányában még a végén ránk is szavaz. Ilyen egy jó üzenet

- tette hozzá.

A miskolci nagygyűlésen a miniszterelnök kapott egy kérdést az oktatásról, amelyre úgy válaszolt, nehéz kérdésekről van szó, amelyekre nem a kormány politikusainak, hanem a pedagógusoknak kellene választ adni.

Ezért jött létre a Nemzeti Pedagógus Kar, amely nem vált be.

Orbán Viktor szerint fontos a folyamatos kommunikáció a tanárok és az oktatásirányítás között, mert az oktatásirányítás tudja, mit akar, a tanárok pedig látják, mit lehet és milyen eszközökkel. Így lehet összeegyeztetni a pedagógus vagy tanári szabadság és a nemzetnevelés szempontjait. Jelezte, hogy szükség van az együttműködésre a tanárok és az ország politikai vezetése között, amely az elmúlt időszakban „nyikorgott”, amit az utcai megmozdulások is jeleztek. Orbán Viktor felidézte: korábban nagyon rosszul voltak fizetve a pedagógusok.

Számításai szerint az átlagos tanári fizetések 900 ezer forint fölé fognak menni, ugyanakkor az együttműködés a tanárok és az oktatási kormányzat között a béremelések ellenére sem jött létre, vagy nem elégséges. „Itt valahogy jobban kellene ezt működtetnünk, hát ez a következő ciklus feladata lesz” - tette hozzá.

Szólt arról is, fontos, hogy a fiatalok kalandozhassanak, csak legyen hová visszajönniük. Ehhez pedig az kell, hogy ne vigyék el őket katonának Ukrajnába - mondta. Magyarország barátai közt felsorolta az Egyesült Államokat - „ha esetleg verekedni kell az utcában, akkor jól jön egy ilyen nagy testvér”, valamint Kínát. – A barát szót nem akarom mondani, provokációnak tűnne, de korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatunk van az oroszokkal. És azt meg kell becsülni, ennek nagy értéke lesz a jövőben - fogalmazott Orbán Viktor.

A veszteségek közt felsorolta a magyar-német kapcsolatokat, amelyek „nem azon a hőfokon vannak, ahol egyébként lehetnének”, ellenben Olaszországgal kifejezetten baráti és mély együttműködés alakult ki.