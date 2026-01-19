A Mol viszi a NIS-t, a térségi terjeszkedést az orosz energiavállalatok elleni amerikai szankciók segítették

A Mol kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá az orosz állami Gazprom Nyefty nevű társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról – közölte a magyar olajcsoport. (Bár a NIS hivatalos honlapja szerint a Gazprom Nyeft NIS-tulajdonrésze 44,85 százalék, ezt kiegészíti az orosz állami Gazprom JSC nevű másik érdekeltségének 11,3 százalékos részesedése is.) Az ügylettel a Gazprom Nyeftytől a magyar olajcsoporthoz kerülne a NIS irányítása. Az adásvétel a rögzített feltételek teljesülése, valamint a szükséges hatósági jóváhagyások után valósulhat meg – közölte a Mol. A megállapodás szerint a Mol biztosítja a pancsovai finomító és a kapcsolódó üzletágak hosszú távú, kiegyensúlyozott működését. A szándéknyilatkozat szerint az ügylet kiterjed a NIS közel 400 tagú regionális töltőállomás-hálózatára, valamint napi 20 ezer hordó olajegyenértékű kutatás-termelési tevékenységére is. Az ügylet lezárásához szükséges többek között az USA Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) hozzájárulása is – szögezik le. A felek törekvése, hogy az adásvételi szerződést 2026. március 31-ig aláírják.
A megállapodást a két cég eddigi kitűnő együttműködésére, illetve a tengertől elzárt államok energiafüggetlenségének fontosságára hivatkozva üdvözölte Hernádi Zsolt is. A Mol elnök-vezérigazgatója szerint további erős partnerek bevonása érdekében tárgyalnak a NIS kisebbségi csomagjának esetleges eladásáról az Egyesült Arab Emírségek olajvállalatával, az ADNOC-kal is. (Az osztrák OMV-ben is részes az ADNOC, amely a NIS másik vevőjelöltjeként ismert.)Megvette a Mol az oroszoktól a szerb kőolajcég, a NIS többségi tulajdonrészét
Az ügyletsorozat nyomán a szerb állam is 5 százalékkal növeli eddigi, valamivel 30 százalék alatti részét – közölte az alaphírt hétfő délután elsőként nyilvánosságra hozó szerb bányászati és energiaügyi miniszter, Dubravka Dedovic Handanovic. Lapunk értesülései szerint ezt a Moltól vennék meg, amivel így a magyar olajcsoport egy esetleges ADNOC-ügyletet megelőző NIS-részesedése 51,15 százalék lenne. Belgrád célja, hogy az eddigieknél jobban belelásson nemzeti olajcsoportjuk könyveibe. (A többségi állami irányító csomag 2008-ban került át az orosz állami energiacsoporthoz.)
Az orosz állami Gazprom azért kényszerül összesen 56 százalékos NIS-részesedése eladására, mert a Gazprom Nyefty tavaly amerikai szankciós listára került, és ezért októberben a Janaf nevű horvát állami vezetékcég leállította a pancsovai finomító olajellátását. Igaz, az OFAC decemberben, március 24-ig engedélyezte a tárgyalások folytatását, illetve január 23-ig feloldotta az olajvásárlási tilalmat.
Tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megint biztosította a Molt az ügylettel kapcsolatos magyar diplomáciai támogatásról.
A NIS-részvénycsomag reális értékét korábban az Erste 1,4 milliárd dollárra – közel félezermilliárd forintra – tette.
Minden együtt állt az üzlethez
Az ügylet aligha jött volna létre az Ukrajna ellen indított háború, valamint Donald Trump amerikai elnök és a magyar kormány ezzel kapcsolatos, kettősnek tetsző politikája nélkül – vélekedtek lapunknak szakértők. Az Orbán-kabinet az elmúlt évek során következetesen saját szövetségesei – így a megtámadott Ukrajna elleni –, valamint orosz- és így szerbbarát politikát folytatott. Bár az USA új, republikánus elnöke – voltaképp az előző demokrata kormánnyal egybecsengően – különböző szankciókat vetett ki a világ egyes orosz cégekkel üzletelő szereplőire, a politikája mellett már választási kampányában elköteleződő Orbán Viktor novemberi amerikai látogatásakor e korlátozások alól Magyarország mindennemű orosz energiavásárlásait felmentette. A NIS Gazprom Nyefty-tulajdonrésze miatt viszont a déli szomszédunk egyetlen finomítóját üzemeltető céggel szemben már nem mutatott kíméletet. Így a horvát Janaf októberben megszüntette a pancsovai finomító olajellátását. Bár az OFAC ideiglenes felmentései az enyhülés jeleit mutatják, kérdés, hogy a fejlemények tükrében a NIS kap-e olajat a január 23-i határidő után. Addig egyébként – szintén erőteljes magyar diplomáciai támogatás mellett – a szerb üzemanyag-ellátást részben a Mol biztosítja. Kérdés, a nemzetközi közvélemény miként ítéli meg, ha az orosz olajvásárlások ellen küzdő OFAC épp a tilalmai alól felmentett Molnak ad engedélyt a hasonló okokból eladásra kényszerített NIS-csomag megvételére. Fontos tényező, hogy Orbán Viktor novemberben személyesen is tárgyalt Moszkvában Vlagyimir Putyinnal, amit Szijjártó Péter látogatása követett. Igaz, szavaik szerint a Gazprom–NIS-ügy ezen csak érintőlegesen került szóba.
A Mol terjeszkedése szempontjából kiemelt fontosságú ügylethez tehát a csillagok ilyetén együttállása alapvetően szükséges volt. A több mint 30 országban jelen lévő magyar olajcsoport irányítja ma már a szlovák és a horvát nemzeti olajcéget is. A befektetők bizakodók: az olajpapír árfolyama a december közepi 2800 forintról mostanáig 3600 forint közelébe került.