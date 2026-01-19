A Mol viszi a NIS-t, a térségi terjeszkedést az orosz energiavállalatok elleni amerikai szankciók segítették

Szerbia;MOL;

2026-01-19 19:40:00 CET

A Mol kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá az orosz állami Gazprom Nyefty nevű társasággal a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedésük megvásárlásáról – közölte a magyar olajcsoport. (Bár a NIS hivatalos honlapja szerint a Gazprom Nyeft NIS-tulajdonrésze 44,85 százalék, ezt kiegészíti az orosz állami Gazprom JSC nevű másik érdekeltségének 11,3 százalékos részesedése is.) Az ügylettel a Gazprom Nyeftytől a magyar olajcsoporthoz kerülne a NIS irányítása. Az adásvétel a rögzített feltételek teljesülése, valamint a szükséges hatósági jóváhagyások után valósulhat meg – közölte a Mol. A megállapodás szerint a Mol biztosítja a pancsovai finomító és a kapcsolódó üzletágak hosszú távú, kiegyensúlyozott működését. A szándéknyilatkozat szerint az ügylet kiterjed a NIS közel 400 tagú regionális töltőállomás-hálózatára, valamint napi 20 ezer hordó olajegyenértékű kutatás-termelési tevékenységére is. Az ügylet lezárásához szükséges többek között az USA Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) hozzájárulása is – szögezik le. A felek törekvése, hogy az adásvételi szerződést 2026. március 31-ig aláírják.

A megállapodást a két cég eddigi kitűnő együttműködésére, illetve a tengertől elzárt államok energiafüggetlenségének fontosságára hivatkozva üdvözölte Hernádi Zsolt is. A Mol elnök-vezérigazgatója szerint további erős partnerek bevonása érdekében tárgyalnak a NIS kisebbségi csomagjának esetleges eladásáról az Egyesült Arab Emírségek olajvállalatával, az ADNOC-kal is. (Az osztrák OMV-ben is részes az ADNOC, amely a NIS másik vevőjelöltjeként ismert.)

Az ügyletsorozat nyomán a szerb állam is 5 százalékkal növeli eddigi, valamivel 30 százalék alatti részét – közölte az alaphírt hétfő délután elsőként nyilvánosságra hozó szerb bányászati és energiaügyi miniszter, Dubravka Dedovic Handanovic. Lapunk értesülései szerint ezt a Moltól vennék meg, amivel így a magyar olajcsoport egy esetleges ADNOC-ügyletet megelőző NIS-részesedése 51,15 százalék lenne. Belgrád célja, hogy az eddigieknél jobban belelásson nemzeti olajcsoportjuk könyveibe. (A többségi állami irányító csomag 2008-ban került át az orosz állami energiacsoporthoz.)

Az orosz állami Gazprom azért kényszerül összesen 56 százalékos NIS-részesedése eladására, mert a Gazprom Nyefty tavaly amerikai szankciós listára került, és ezért októberben a Janaf nevű horvát állami vezetékcég leállította a pancsovai finomító olajellátását. Igaz, az OFAC decemberben, március 24-ig engedélyezte a tárgyalások folytatását, illetve január 23-ig feloldotta az olajvásárlási tilalmat.

Tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megint biztosította a Molt az ügylettel kapcsolatos magyar diplomáciai támogatásról.

A NIS-részvénycsomag reális értékét korábban az Erste 1,4 milliárd dollárra – közel félezermilliárd forintra – tette.