Nem kell elszámolni az Orbán-kormány kedvenc alapjaiból kapott támogatásokkal, ha nem haladják meg a hárommillió forintot

A 3 millió forintot meg nem haladó költségvetési támogatások esetén egyszerűsített beszámoló is benyújtható – vette észre a hétfő esti Magyar Közlöny az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendeletében a Telex.
Az egyszerűsítés érinti
a Bethlen Gábor Alap Nemzetpolitikai célú támogatások és a Határtalanul! Program támogatása előirányzatait,
a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásait,
a Miniszterelnökség által kezelt egyházi és nemzetiségi támogatásokat,
valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásait.
Vagyis nem kell részletes szöveges beszámolót és bizonylatösszesítőt készíteni, elég tenni egy nyilatkozatot, hogy a pénzt a célnak megfelelően, jogszerűen használták fel. Az új rendelkezés visszamenőlegesen is alkalmazható, a már folyamatban lévő támogatásokra és a benyújtott beszámolók elbírálására is vonatkozik. Az egyszerűsített elszámolás lehetősége 2026. augusztus 31-ig használható.