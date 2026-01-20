Magyar Közlöny;költségvetési támogatások;

Képünk illusztráció

Nem kell elszámolni az Orbán-kormány kedvenc alapjaiból kapott támogatásokkal, ha nem haladják meg a hárommillió forintot

Elég tenni egy nyilatkozatot arról, hogy a pénzt a célnak megfelelően, jogszerűen használták fel. Az új rendelkezés visszamenőlegesen is alkalmazható.

A 3 millió forintot meg nem haladó költségvetési támogatások esetén egyszerűsített beszámoló is benyújtható – vette észre a hétfő esti Magyar Közlöny az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendeletében a Telex.

Az egyszerűsítés érinti

  • a Bethlen Gábor Alap Nemzetpolitikai célú támogatások és a Határtalanul! Program támogatása előirányzatait,

  • a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásait,

  • a Miniszterelnökség által kezelt egyházi és nemzetiségi támogatásokat,

  • valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásait.

Vagyis nem kell részletes szöveges beszámolót és bizonylatösszesítőt készíteni, elég tenni egy nyilatkozatot, hogy a pénzt a célnak megfelelően, jogszerűen használták fel. Az új rendelkezés visszamenőlegesen is alkalmazható, a már folyamatban lévő támogatásokra és a benyújtott beszámolók elbírálására is vonatkozik. Az egyszerűsített elszámolás lehetősége 2026. augusztus 31-ig használható.

