Kapitány István: Megteremthető az orosz energiahordozóktól való leválás

2026-01-19 22:25:00 CET

Az ellenzéki párt új igazolása a gazdaságpolitikát bírálva azt mondta: a magyar kormány túlságosan a külső okokra fogja a gazdasági problémákat.

Magyarország technikailag képes lehet leválni az orosz energiahordozókról, ha megteremti a diverzifikált ellátás feltételeit - jelentette ki az ATV Egyenes beszéd című műsorában a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője.

Kapitány István szerint üzleti és ellátásbiztonsági szempontból sem kedvező a teljes kiszolgáltatottság. Úgy fogalmazott, hogy több lábon állásra és diverzifikációra van szükség, valamint az olaj, a gáz és a villamos energia esetében olyan feltételeket kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik a több forrásból, versenyalapon történő beszerzést. Arra a kérdésre, hogy Magyarország képes lehet-e leválni az orosz földgáz- és kőolajimportról, példaként Csehországot említette, amely már megszüntette az orosz kőolajtól való függőségét, miközben ott a benzin ára alacsonyabb, mint Magyarországon. Az ellenzéki politikus úgy látja, a megoldás megtalálása gyakorlati kérdés, és 2027-ig, az orosz szerződések lejártáig meg kell teremteni a technikai feltételeit a diverzifikált ellátásnak.

Szólt arról is, hogy a magyar gazdaság évek óta stagnál, és az ország lemaradt az Európai Unióhoz való felzárkózásban. Kapitány István kifejtette, a kormány a problémákért elsősorban külső tényezőket okol, miközben más közép-kelet-európai államok érezhetően jobb eredményeket érnek el. Felhívta a figyelmet arra is, hogy míg Lengyelországból többen térnek haza, addig Magyarországról tömegek élnek külföldön, pótlásukra vendégmunkásokat hoznak be. Azt mondta, megmarad a rezsicsökkentés, ugyanakkor az energia ára a versenyszféra számára Magyarországon túl magas, ami rontja a vállalatok versenyképességét, ezért ezt a terhet le kell venni a közületekről, a kkv-król és a cégekről.

A forrásokat elsősorban az oktatásra, az egészségügyre és a magyar kkv-kra kellene fordítani, nem pedig repülőterekre, távközlési vállalatokra vagy kastélyokra, miközben a nagy külföldi cégek az európai átlagnál jóval több támogatást kapnak. A Tisza Párt szakértője Paks I. üzemidő-hosszabbítását fontosnak tartja, míg a Paks II. megvalósíthatóságáról csak a jelenleg nem ismert szerződéses részletek vizsgálata után lehet dönteni.