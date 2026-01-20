Bővítette terrorlistáját az Orbán-kormány, újabb szereplő került fel

terrorizmus;Magyar Közlöny;

2026-01-20 08:59:00 CET

A döntés már keddtől hatályos.

Az „Antifa” és a „Hammerbande/Antifa Ost” után a „Vulkán Csoport/Vulkangrup” is felkerült az Orbán-kormány terrorizmus elleni nemzeti listájára – vette észre a 24.hu.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet indoklása szerint a magyar emberek védelme érdekében egészítik a listát a Vulkangruppe nevű szélsőséges baloldali csoporttal, amely magára vállalta, hogy Berlinben jelentős áramkimaradást okozott, ezzel emberi életeket is veszélyeztetett.

A portál felidézi, korábban az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény utalta a kormány jogkörébe a terrorizmus elleni nemzeti listán szereplők kijelölését, az esetükben alkalmazandó korlátozó intézkedések és hatályuk meghatározását.

A közlönyben is hivatkozott jogszabály alapján korlátozó intézkedésként

pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása,

a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának tilalma,

valamint a pénzügyi tranzakciók tilalma vagy korlátozása állapítható meg.

A nemzeti listán az EU terroristalistáján nem szereplő szervezetek szerepelnek. A kormány által megnevezett szervezetek tagjai ellen kiutasítás, beutazási és tartózkodási tilalom is elrendelhető.