Magyar Péter a Szőlő utcai javítóintézet bezárásáról: nem fogják tudni ezzel eltüntetni az ott elkövetett bűnöket

2026-01-20 08:10:00 CET

Azt hiszik, ha eltüntetik az embertelenség szimbólumát, akkor a szőnyeg alá tudják söpörni az ott történt szörnyűségeket. De sem az ott elkövetett bűnöket, sem a bicskei áldozatok fájdalmát nem fogják tudni ezzel eltüntetni – így reagált Magyar Péter kedd reggel a Facebook-oldalán arra, hogy kiderült, a kormány bezárja a Szőlő utcai javítóintézetet.

A Tisza Párt elnöke bejegyzését azzal zárta, „83 napjuk maradt”, „a TISZA feladata lesz a bűnök feltárása és a működő gyermekvédelem kiépítése”.

Mint arról mi is beszámoltunk, a hétfő éjszakai Magyar Közlönyben jelent meg a belügyminiszteri rendelet, melyben többek közt az áll: szükségessé vált a javítóintézeti szervezetrendszer átalakítása, ennek első lépéseként megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet működése, míg a folyamat következő lépéseként megkezdődik egy új – végső soron az úgyszintén megszűnő további javítóintézetek szerepét is egyedüliként átvenni hivatott – országos javítóintézet kialakítása.

Korábban a Telex írta meg, hogy november végén még mintegy hetven fiatalt tartottak fogva a Budapesti Javítóintézetben, december végére azonban a számuk harmincra csökkent, miután a többieket más intézményekbe szállították át. Az intézmény 2025 májusában került a figyelem középpontjába, miután a rendőrség májusban elfogta és őrizetbe vette az intézet korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált. 2025 végére a Szőlő utcai botrányként emlegetett ügyben a gyanúsítottak száma kilencre nőtt, az ügyről szóló cikkeink itt találhatók.