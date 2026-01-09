Megszüntették a rendőrségi eljárást Ruszin-Szendi Romulusszal szemben, visszakapja fegyverét

eljárás;fegyverek;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

Az ellenzéki politikus úgy értékelte a fejleményeket, hogy győzött az igazság.

Lezárultak a Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatos rendőrségi eljárások - közölte egy pénteki délelőtti Facebook-posztjában a Tisza Párt honvédelmi és rendészeti szakpolitikusa.

Az ügy előzményeiről mi is hírt adtunk. A Magyar Honvédség korábbi parancsnokáról a kormánypárti sajtóban korábban olyan felvételt jelentettek meg, amelyen egy fórumon beszél, az inge oldalt kidudorodik, egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik az oldalán. Erre azonnal ráugrott a közismert fideszes feljelentő, Tényi István, és közölte, hogy a Nemzeti Nyomozó Irodához fordult lőfegyverrel visszaélés bűntett gyanúja miatt. Nem sokkal később két rendőr csengetett be hozzá azzal, hogy lefoglalják az engedéllyel tartott fegyverét.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint ez a hét lebuktatja az ellene folyó hazug propagandát, mivel győzött az igazság, így fegyverét is visszakaphatja. „Én tudtam, hogy ha van független igazságszolgáltatás, csak ez az eredmény születhet. Köszönet mindenkinek több városban, akik hittel és becsülettel szolgálnak, valamint a bátorságukért, mert ki mertek állni a szakmai álláspontjuk mellett” - fogalmazott. Hozzátette: kormánynak csak a saját érdeke, a cirkusz és a lejáratás fontos, teljesen mindegy számukra, mi a valóság, és mit tesznek egy törvénytisztelő állampolgárral, ha az kiáll az igaza mellett.

Emellett „hazugságaikra hivatkozva” még törvényt is alkottak, közben „harsogták a hazugságaikat a saját propaganda-bérenc hírportáljaikon, és még egy-két magát függetlennek nevező sajtóorgánum és politikus is bedőlt ezeknek. Tényként tálalták a feltételezéseket és a hazugságokat.”

Az ellenzéki politikus megjegyzése: ilyen eszközökkel igyekszik a kormányzat megtéveszteni az embereket. „Jogosan merül fel a kérdés: vajon mi minden más esetben alkalmazzák még ezt az eljárást? Én azt gondolom, már nem lehet hinni nekik. Egyetlen céljuk maradt: megtartani a hatalmat bármi áron. Ne higgyünk nekik: ez a hazugság és a háború kormánya” - zárta bejegyzését Ruszin-Szendi Romulusz.