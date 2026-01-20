Ököllel ütötte és a sínek közé lökte a jegyellenőrt az egyik utas a szentendrei HÉV állomásán

bántalmazás;HÉV;közfeladatot ellátó személy elleni erőszak;jegyellenőr;szentendrei HÉV;

2026-01-20 15:25:00 CET

Az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indult eljárás.

Az egyik utas megütött egy jegyellenőrt a szentendrei HÉV egyik állomásán hétfő délután, aminek következtében a szolgálatot ellátó alkalmazott a sínek közé esett – értesült a 24.hu.

Az eset a H5-ös HÉV-en történt, miután a szerelvény megállt Szentistvántelep állomáson, a jegyellenőr pedig leszállított egy férfit és egy nőt. A már leszállított férfi ezután felszólt a szerelvényen tartózkodó ismerősének, mire az is leszállt, és megütötte a jegyellenőrt, aki a sínre esett.

A rendőrség a lap érdeklődésére azt közölte, hogy a Budapestről Szentendrére közlekedő HÉV járatán egy agresszív, hangosan viselkedő háromfős társaság utazott. Ezt észlelve a BKK-jegyellenőr a Budakalász, Szentistvántelep megállónál felszólította a társaságot, hogy szálljanak le a szerelvényről. A társaságban lévő 34 éves férfi ekkor megfenyegette az ellenőrt, hogy ha leszállítja őket, akkor bántalmazni fogják.

A fenyegetőzés azután sem ért véget, hogy az agresszív utasok leszálltak, a jegyellenőr emiatt a rendőrségi segélyhívót kezdte hívni a mobiltelefonján. A rendőrség közlése szerint ezt látva a 34 éves férfi kiütötte a telefont a jegyellenőr kezéből, majd amikor a jegyellenőr lehajolt, hogy a készüléket felvegye, őt egy alkalommal hátulról ököllel tarkón ütötte. A jegyellenőr az ütés hatására a sínekre esett, aminek következtében nyolc napon belül gyógyuló lábsérülést szenvedett.

A helyszínre érkező rendőrök az érintett személyeket előállították a Szentendrei Rendőrkapitányságon. Az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indított eljárásban gyanúsítottként hallgatták ki a 34 éves férfit, aki szabadlábon védekezik – írja a lap.