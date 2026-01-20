Karácsony Gergely: Nagy kihasználtsággal működnek a hideg időszakban a fővárosi menedékhelyek

tél;időjárás;Karácsony Gergely;hideg;befogadás;

2026-01-20 16:20:00 CET

A hideg időjárás idején a budapesti ellátórendszer folyamatos működés mellett, utcai jelenléttel igyekszik segíteni a rászorulókat.

Az elmúlt napokban több száz ember jutott fűtött helyhez Budapesten – számolt be keddi Facebook-bejegyzésében a főpolgármester.

Karácsony Gergely szerint a vörös kód időszaka alatt a bentlakásos szociális intézmények minden hozzájuk forduló hajléktalan ember számára lehetővé teszik a felmelegedést és a pihenést nappal és éjszaka egyaránt, elutasításra nem kerül sor. Jelenleg bárki bármikor beléphet az átmeneti szálláshelyekre, ahol meleg italt kap, indokolt esetben ételhez jut, és fűtött környezetben pihenhet. Szólt arról is, hogy az átmeneti szálláshelyeken több mint háromszáz alkalommal fogadtak be embereket a hideg időszakhoz kapcsolódó intézkedések miatt. Az érkezők jelentős része közvetlenül az utcáról érkezik, sokakat rendőrök vagy civilek kísérnek be a hideg elől. Vannak olyanok is, akik nem hajléktalanok, hanem utazás közben rekedtek a fővárosban, vagy más okból átmenetileg nem tudnak az otthonukban maradni – tette hozzá.

Karácsony Gergely arról is beszámolt, hogy a hideg időszakban érezhetően nőtt az éjjeli menedékhelyekre történő beszállítások száma. Az esetek nagy részét az utcai gondozószolgálatok és a krízisautók intézik, de sok rászoruló érkezik a rendőrség és civil lakosok segítségével is. A hideg időszakban a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) utcai szolgálatai a hétvégéig 115 jelzést rögzítettek, és 24 embert szállítottak el, illetve helyeztek el valamely hajléktalanszállón.

A főpolgármester azt írta, a hideg időjárás idején a BMSZKI éjjeli menedékhelyei és lábadozói közel teljes kapacitással működnek, a hétvégi adatok szerint mintegy ezer ember töltötte itt az éjszakát. Ha az éjjeli menedékhelyek betelnek, akkor sem marad ellátatlan senki, az érkezőket más intézménybe irányítják vagy oda szállítják, ahol még rendelkezésre áll szabad férőhely. Ebben az időszakban a BMSZKI utcai szolgálatai az állandó ügyfeleiket naponta többször felkeresik, és nemcsak a saját körzetükből, hanem más területekről is fogadnak bejelentéseket.

A városvezető közlése szerint a Fővárosi Önkormányzat együttműködik a Menhely Alapítvány Diszpécserszolgálatával és a fővárosban működő, hajléktalan embereket segítő szervezetekkel. Így amennyiben valamelyik szállón nagyobb zsúfoltság alakulna ki, akkor az intézmények közti átirányítással is tudnak segíteni. Karácsony Gergely jelezte: állandó kapcsolatban állnak a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel, a mentőkkel és a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) is. Mindemellett a Nyugati téri HELP sátor önkénteseit szakmai tanácsokkal segítik.