Dunakeszi;McDonald's;Demokratikus Koalíció;dolgozók;Dobrev Klára;fagyos idő;

2026-01-20 17:16:00 CET

Dobrev Klára nekiesett a McDonald's-nak a dunakeszi étteremben fagyoskodó alkalmazottak miatt

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a multinacionális vállalat azért nem teremt megfelelő munkakörülményeket a dolgozóinak, mert a Fidesz-kormánynak csak a profit számít.