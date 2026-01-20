Dobrev Klára nekiesett a McDonald's-nak a dunakeszi étteremben fagyoskodó alkalmazottak miatt

Fűtés nélkül fagyoskodnak a McDonald's gyorsétterem dolgozói Dunakeszin, követeljük, hogy a nagyvállalatok tartsák be a téli hidegre vonatkozó munkavédelmi szabályokat – szólította fel az étteremlánc üzemeltetőit kedden Dobrev Klára. A DK elnöke lapunknak is megküldött közleménye szerint párttársa, Rónai Sándor rendkívüli hideget tapasztalt a fűtés hiánya vagy meghibásodása miatt a helyszínen, és látta, hogy a dolgozók a fagyban kénytelenek dolgozni.
– Az eset jól példázza a magyar munkavállalók kiszolgáltatottságát, amely rabszolgatörvény elfogadása óta tovább erősödött. A gyorsétterem-hálózat több milliárd forintos profitot termel, mégsem biztosít megfelelő munkakörülményeket a dolgozóinak, mert egy multinacionális vállalat csak annyit tesz meg a munkavállalókért, amennyit az állam és a kormány jogszabályokkal kikényszerít – vélekedett az ellenzéki politikus.Jött egy elmarasztaló strasbourgi jelentés, erősen sérülnek a munkavállalók jogai Magyarországon
Dobrev Klára szerint elfogadhatatlan, hogy bárki egészségtelen, embertelen körülmények között dolgozzon, és a munkavállalóknak joguk van az emberhez méltó munkafeltételekhez akkor is, ha ez a vállalatok profitjának csökkenésével jár. – A Fidesz-kormány nem védi meg a dolgozókat, és a profit érdekeit helyezi az emberek elé – hangsúlyozta a DK elnöke. Amennyiben az ellenzéki párt ismét bejutna a parlamentbe, terveik szerint első lépéseik között szerepelne a rabszolgatörvény eltörlése és egy új Munka törvénykönyvének az a benyújtása, amellyel visszaadnák a szakszervezetek jogait és megerősítenék a munkavállalók érdekérvényesítését.Tovább nőtt a feketefoglalkoztatás, a bejelentés nélküli munkavállalók több mint fele az építőiparban dolgozik