A Hadházy Ákos tüntetését megzavaró harangszó miatt a Magyar Ateista Társaság feljelentette a Ferenciek téri templomot

2026-01-20 18:28:00 CET

A szervezet úgy véli, a történtek olyan jogi következményekkel járhatnak, amelyek akár szabadságvesztést is maguk után vonhatnak.

Feljelentést tett a Magyar Ateista Társaság az ellen a plébániatemplom ellen, amely a harangszóval megzavarta Hadházy Ákos egyik demonstrációját.

Mint korábban hírt adtak róla, a demonstráció idején megszólalt a Belvárosi Ferences Templom – Alcantarai Szent Péter-templom – harangja, ami a résztvevők szerint megzavarta a rendezvényt.

Az ateisták kifogásolták, hogy a rendőrség pénzbüntetéssel sújtotta azokat, akik a szerzetesek figyelmét jogszerű magatartásra hívták fel. Álláspontjuk szerint mindez a gyülekezési és a véleménynyilvánítási szabadság súlyos sérelmét veti fel, ezért azt tartják indokoltnak, hogy a hatóságok a harangozás körülményeit vizsgálják, nem pedig „inkvizíciós” eljárást folytatni. „A Btk. 217. §-a kimondja, hogy „aki valamely gyűlést akadályoz, ellehetetlenít, vagy annak lebonyolítását egyébként meghiúsítja, illetve a gyűlést súlyosan megzavarja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő” – hívták fel a figyelmet.

Közleményük végén azt írták, remélik, hogy a hatóságok ebben az ügyben is kellő szigorral fog majd eljárni, az „üldözött” tüntetőknek pedig felajánlják segítségüket.