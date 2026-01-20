A Fidesz ráküldte az állítólagos gazdákat az éppen a gazdákért tüntető Magyar Péterre Strasbourgban

Fidesz;gazdatüntetés;Mercosur;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-20 17:46:00 CET

A Tisza Párt összes EP-képviselője és agrárpolitikusai is tüntettek kedden az EU és a dél-amerikai országok között létrejött szabadkereskedelmi egyezmény ellen.

Magyar Péter magyar zászlóval és a Tisza Pártot támogató több gazdával, köztük Bóna Szabolccsal, aki az év állattartója volt és Ráki Zsolttal, Magyarország legnagyobb biotejtermelőjével vonult és tüntetett Strasbourgban, a múlt szombaton az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országcsoport vezetői által aláír szabadkereskedelmi megállapodás ellen. A pártelnök EP-képviselő Facebook-posztja szerint az ellenzéki politikusok is károsnak tartják a magyar mezőgazdaságra a megállapodás, a Strasbourgban megjelent kormánypárti hívek mégis a Tiszát támadták.

– A magyar gazdákhoz kellene odajönni – kiabálta egy férfi Magyar Péter felé, aki szerint a provokálók nem gazdák, hanem megafonos propagandisták és digitális harcosok, akiket a Fidesz utaztatott ki közpénzen. Szerinte ők éppen a Hír TV-t tájékoztatták félre, mintha a Tisza lenne a magyar gazdák ellen. A demonstráció nemzetközi volt, ugyanis az uniós egyezség ellen számos tagország gazdái, nagy számban a franciák háborognak, a pártelnök azonban a fideszes EP-képviselőket hiányolta.

„A Tisza összes EP-képviselője részt vett a gazdák melletti kiálláson, a Fideszből senki. Az Orbán-kormány ismét magára hagyta a magyar gazdákat és nem akadályozta meg a magyar mezőgazdaságnak súlyosan káros Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt. Azt 2025 elején még nyíltan támogatták, azóta pedig sunnyognak. Ezután pedig a közpénzen kitartott propagandistáik telehazudják az internetet” – írta Magyar Péter. És valóban, a kormánypárti lapok a Borstól az Indexig azt írták, hogy minden fordítva volt, és a gazdák „osztották ki” Magyar Pétert, aki szóváltásba keveredett a tüntetőkkel.