Levették a körözési listáról azt a zenészt, akinek dala felcsendül Orbán Viktor videójában

rendőrség;Orbán Viktor;körözés;

2026-01-20 19:05:00 CET

Nem jelent meg egy garázdasági ügy tárgyalásán, ám minden tisztázódott.

Már nem szerepel a rendőrségi körözési listáján az a zenész, akinek egyik száma a miniszterelnök TikTok-videója alatt hallatszik - derül ki a Ripost cikkéből.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Orbán Viktor ebben a videóban a háborúból való kimaradást hangsúlyozza. Az összevágott jelenetek és bevágott beszédrészletek alá pedig annak a Kunu Máriónak a Kimaradás című számát találták a legjobb aláfestő zenének, aki a közzététel időpontjában rendőrségi körözés alatt állt.

Az előadó azt mondta, hogy járt a rendőrségen, és leszedték őt a körözési listáról.

„Azért történt csak mindez, mert volt garázdaságból egy bűncselekményem, amit nem vettem át, vagyis időben nem jelentem meg a tárgyaláson, ezért adták ki a körözést. Most rendeződött minden, leszedték, aztán csütörtökön vége is a tárgyalásnak, és minden rendben lesz”

- fogalmazott Kunu Márió.