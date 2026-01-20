Hadházy Ákos tüntetésén a 87 éves Éva néni visszaküldte a feladónak Orbán Viktor üzenetét

tiltakozás;üzenetek;fiatalok;Ferenciek tere;Hadházy Ákos;

2026-01-20 21:50:00 CET

Beszéljenek az idős rokonaikkal, hogy eszükbe se jusson a Fideszre szavazni – szólította fel a fiatalokat az idős asszony a Ferenciek terén.

Ha a választási csalások miatt a Fidesz „nyerne”, azt többé nem lehet ugyanúgy elfogadni, mint ahogyan 2018-ban és 2022-ben tettük – szögezte le Hadházy Ákos kedd esti Facebook-posztjában. A független országgyűlési képviselő délután sokadik alkalommal megtartotta Budapest belvárosában, a Ferencek terén a tiltakozását több tucatnyi résztvevővel a hatalom ellen. Szerinte most sem akartak kiszúrni az autósokkal, de a hatalom mellett az ellenzéknek is üzentek, hogy szerintük mit kell, illetve mit nem szabad tenni, ha a Fidesz nem hagy más választást.

– A nap jó híre: a múlt heti kényszerszünet után ismét velünk volt a 87 éves Éva néni is, aki vonult velünk már 36 fokban is a pesti utcákon. Azt üzeni a fiataloknak, hogy beszéljenek az idős rokonaikkal, hogy eszükbe se jusson a Fideszre szavazni – tette hozzá az ellenzéki politikus.

Az idős asszony a visszájára fordította Orbán Viktor miniszterelnök múlt szombaton a Digitális Polgári Körök zártkörű rendezvényének üzenetét, mondhatni visszaküldte azt a feladónak. A kormányfő ott azon sopánkodott, hogy a fiatalok nem támogatják a kormányt, vagy nagyobb részben vannak inkább ellene. – Erre azt tudom mondani, hogy ez a mi közös szülői felelősségünk is, a nevelés része, a politikáról való beszélgetés is. Mindenkit kérek, hogy beszéljen a saját gyermekeivel, hogy érthessék, hogy milyen fontos lesz az ő döntésük – fogalmazott Orbán Viktor.

Hadházy Ákos tavaly március óta rendíthetetlenül szervezi a tüntetéseit, tiltakozásait. Először az úgynevezett Pride-törvény, az általa technofasisztának mondott, a gyülekezési jogot korlátozó jogszabály ellen vonultak százak a fővárosi hidakra, majd a Ferenciek terére, ahol egyre kevesebben, de mai napig keddenként összegyűlnek, és kinyilvánítják, hogy nem hagyják abba.