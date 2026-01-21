Tavaszig sem lesz fűtés egy kazincbarcikai óvodában

tél;helyreállítás;Kazincbarcika;távfűtés;közszolgáltatások;műszaki meghibásodás;

2026-01-21 10:52:00 CET

Kijavították a hibát, így egyre több lakásban van ismét meleg. Több oktatási intézmény azonban még így is zárva maradt.

Fokozatosan normalizálódik a fűtési helyzet Kazincbarcikán, miután elhárították a műszaki hibát és helyreállt a távhőszolgáltatás - derül ki az operatív törzs, lapunknak is megküldött tájékoztatásából.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, január 19-én a déli órákban leállt a fűtés és melegvíz-szolgáltatás a városban, mivel hiba keletkezett a távhőrendszerben.

A közlemény szerint a borsodi városban szerda hajnalban helyreállt a távhőszolgáltatás. A szolgáltató a sérült vezetékszakasz leválasztásával fokozatosan csökkentette a fűtés és melegvíz nélkül maradt fogyasztók számát, hajnali 1:45-re már csak 512 érintett maradt. A helyzetfelmérés alapján 39 lakásban önkormányzati kiegészítő fűtőtesteket használtak, kilencen kértek átmeneti elhelyezést, de végül mindannyian rokonokhoz mentek. A Csokonai utcában meghibásodott mintegy száz méteres csőszakasz sérülését hőkamerás vizsgálattal azonosították, majd a szolgáltató kijavította, a megnyitott melegedőt senki nem vette igénybe.

Külön kitértek a Nefelejcs óvoda fűtési rendszerére, amely elavult, így az intézmény tavaszig zárva marad, a gyermekeket más óvodák fogadják. A távhőkiesés miatt kedden négy általános iskolában elmaradt a tanítás. Szerdán már csak a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolájában nincs oktatás, ahol a fűtés elindult, de még nem érte el a szükséges hőmérsékletet.

Hétfőn 33 településen és egy budapesti kerületben 8909 fogyasztónál akadozott az áramellátás, amelyet rövid időn belül helyreállítottak, jelenleg Cigándon és Tiszacsermelyen 1142 érintett van. Az ivóvízellátás tegnap 20 településen 2733 fogyasztónál akadozott, a hibaelhárítás Tiszaszőlősön hat fogyasztási helyen zajlik. Az oktatás, az egészségügyi ellátás, a közúti, vasúti, buszos és légi közlekedés alapvetően zavartalan, a betegforgalom 20 százalékkal nőtt, műtéteket nem halasztottak el.

A Dunán továbbra is tilos kishajókkal közlekedni, a Tiszán teljes hajózási zárlat van.