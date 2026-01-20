Többfelé továbbra sincs fűtés Kazincbarcikán, az általános iskolákban tanítási szünetet rendeltek el

fűtés;meghibásodás;Kazincbarcika;meleg víz;

2026-01-20 11:20:00 CET

Néhol tartós a probléma, a város többi részén a szolgáltatás folyamatosan áll helyre.

A lakások jó részében már langyosak a radiátorok, újraindult a fűtőmű, a Csokonai és Mikszáth utcákban várható további szünet a szolgáltatásban – közölte kedd délelőtt Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere a Facebook-oldalán, azt követően, hogy hétfőn több mint 500 háztartás maradt fűtés és meleg víz nélkül a városban.

A polgármester bejegyzésében felidézte, a távhő rendszerében keletkezett hiba miatt január 19-én leállt a távfűtés. A Barcika Szolg Kft. munkatársai délutánra megtalálták azt a területet, ahol a távhővezeték lyukadása történt.

„A Csokonai utca 2-28. szám (páros), Mikszáth Kálmán utca 1-17. szám (páratlan) lépcsőházakat tartósan érinti a probléma, így ott előreláthatólag hosszabb időn keresztül nem lesz fűtés és melegvíz-szolgáltatás. A szakemberek a terület kiszakaszolását elvégezték, a vezeték meghibásodásának javítását megkezdték, de konkrét időpontot sem a Barcika Szolg Kft., sem a Katasztrófavédelem nem tud mondani, amikorra a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás biztosan elindul” – áll a bejegyzésben.

A polgármester kiemelte, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet munkatársai és a társasházi közös képviselők személyesen vagy telefonon keresik meg a lakókat, hogy tájékozódjanak arról, kinek áll rendelkezésére az otthonában alternatív fűtés (például klíma vagy hősugárzó), laknak-e az érintett területen idősek, betegek, magukról gondoskodni nem tudó emberek. „Kérjük, segítsék a munkájukat! Akinek tudomása van arról, hogy a szomszédban, lépcsőházban rászoruló él, legyen szíves a megkereséskor erről tájékoztatást adni” – üzente a városvezető.

Azok számára, akik nem tudnak rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél ideiglenesen szállást találni maguknak, megnyitották az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőként. A város többi részén a szolgáltatás folyamatosan áll helyre, ahogyan a rendszer a meleg vízzel újra töltődik.

A polgármester arról is beszámolt, hogy

mindenhol megoldott a gyerekfelügyelet, az óvodákban és a bölcsődékben folyamatosan töltődik újra a rendszer, elektromos fűtőtestekkel, hősugárzókkal biztosítják a melegebb hőmérsékletet a gyermekeknek. A csoportok összevonása megtörtént, ahol szükség volt rá.

az általános iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, de a gyermekek felügyeletét szükség esetén biztosítják.

a bentlakásos idősellátó helyeken szintén elektromos fűtőtesteket használnak.

az egészségügyi ellátás zavartalanul üzemel.