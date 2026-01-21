A dán parlament védelmi bizottságának az elnöke kimondta, ha az Egyesült Államok megszállja Grönlandot, akkor kitör a háború

háború;Egyesült Államok;Dánia;Grönland;Donald Trump;

2026-01-21 11:59:00 CET

Rasmus Jarlov elmondta, bár az amerikai hadsereg erősebb, Dánia ellen fog állni, egy támadás pedig a Trump-adminisztráció számára is katasztrófát jelentene.

A CNN-nek adott interjút Rasmus Jarlov, a dán parlament védelmi bizottságának elnöke, s leszögezte: ha Donald Trump parancsot ad az amerikai hadseregnek Grönland megszállására, akkor Dánia ellenáll, és kitör a háború.

Rasmus Jarlov elmondta, természetesen tisztában van azzal, hogy az amerikai hadsereg erősebb, Dániának azonban kötelessége megvédeni a területét és az ott élő embereket, akik nem akarnak az Egyesült Államokban élni. Mindemellett úgy véli, egy amerikai támadás Trump-adminisztráció számára is katasztrófát jelentene, például gazdaságilag, hiszen az Egyeült Államoknak most is hozzáférése van a térséghez, vagyis egy megszállás csak háborús költségeket jelentene, plusz az Egyesült Államokra hárulna egy olyan nép irányításának költsége, amely a fennhatóságukat nem ismeri el. A dán politikus megjegyezte azt is, tudja, hogy Grönland megtámadása az amerikaiak többségének véleményével sem találkozik.

Mint ismert, Donald Trump a szélrózsa gyakorlatilag minden irányában folytatott háborús fenyegetőzései közepette visszatérő jelleggel hangoztatja, hogy bármi áron, akár katonai agresszió révén is elfoglalja Grönlandot. Ezt az amerikai elnök nemzetbiztonsági okokkal magyaráz, miközben Dánia NATO-tag, vagyis az Egyesült Államoknak jelenleg is lehetősége van az ottani védelmi pozíciói megerősítésére. Az Európai Unió többé-kevésbé egységesen kiáll Dánia és Grönland szuverenitása mellett, kivéve a Donald Trump mögött álló Orbán-kormányt, amely részéről Szijjártó Péter már közölte, hogy nem tartja uniós ügynek, hogy az Európai Unió területét fenyegeti egy külső hatalom.

Az EU ezzel szemben többféle válaszlépésen gondolkodik, szélsőséges esetben kereskedelmi háborúvá is fajulhat a konfliktus az egyesült Államok és az Európai Unió között.

Donald Trump egyébként újabban azzal is indokolja az agresszív fellépését, hogy nem kapta meg a Nobel-békedíjat.