Eltűnése előtt leszállították az egyik éjszakai BKK-járatról Egressy Mátyást

2026-01-21 12:26:00 CET

Önként hagyta el a járművet, láthatólag nem szorult orvosi ellátásra.

Eltűnése előtt leszállították a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egyik buszáról Egressy Mátyást - írja a 444.

A fiú eltűnésének másnapján édesapja a Blikknek azt mondta, rekonstruálták az eseményeket a szombat hajnali órákig. Elmondása szerint fia a Március 15. téren felszállt a 907-es éjszakai buszra, amellyel haza tudott volna jutni a XI. kerületi lakásába, ehhez azonban Kelenföldnél kellett volna leszállnia. Feltételezése szerint a zsebeit kipakolhatták, mert a telefonja a XI. kerületben jelzett legutóbb. Ezt követően elaludt a járművön, és hajnali négy körül az Örs vezér terénél leszállították. A térfigyelő kamerák felvételei alapján ezután HÉV-vel Csömörre ment, majd visszatért Budapestre, hat óra után nem sokkal metróval a Kossuth térre utazott, ahonnan fél hét körül gyalog átkelt a Lánchídon. Az a körülmény, hogy a fiút az éjszakai buszról leszállították, sokak figyelmét felkeltette, és a megjelent cikkek alatt is számos kérdés érkezett arra vonatkozóan, miért hagyták magára a jármű elhagyása után.

A BKK a portál érdeklődésére azt közölte, hogy Egressy Mátyás a járat végállomásáig utazott, miközben elaludt. A tájékoztatás szerint ez gyakran előfordul, ilyenkor a végállomáson a járművezető felébreszti az utast, és jelzi, hogy a busz nem közlekedik tovább. A fiú ezt tudomásul vette, és önként hagyta el a járművet, segítséget nem kért, állapota alapján pedig nem tűnt úgy, hogy orvosi ellátásra szorulna. A folyamatban lévő hatósági eljárásra hivatkozva további részleteket nem közöltek. Azt jelezték, hogy ha valaki utazás közben egyértelműen rosszul lesz, a járművezető köteles szükség esetén mentőt hívni.

Rendkívüli hidegben és vörös riasztás idején a járművezetőknek fokozottan figyelniük kell a veszélyeztetett személyekre, és krízishelyzet esetén értesíteniük kell a BKK diszpécserét, amely szükség szerint a Menhely Alapítványt vagy a mentőszolgálatot vonja be. A BKK közlése szerint nincs információjuk arról, hogy a fiú zsebeit kipakolták volna, illetve hogy ilyen esemény a szóban forgó járművön történt-e.