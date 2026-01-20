A család szerint nagy valószínűséggel Egressy Mátyás zuhant a Lánchídról a Dunába

Duna;Lánchíd;eltűnés;fiú;

2026-01-20 16:15:00 CET

Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi, és ameddig meg nem találják, ez így is marad.

„Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel a Matyi személye” – olvasható abban a kedd délután közzétett közleményben, a Facebookon osztott meg az MTK Park Teniszklub és Egressy Mátyás családja.

„Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad. De gondolnunk kell az itt maradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra.” A posztban arra kérnek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a család, a barátok és a klub gyászát, engedjék „feldolgozni a feldolgozhatatlant” – írta a család. Végezetül pedig megköszöntek minden segítséget, amely Egressy Mátyás megkeresését előremozdította.

A Budapesten szombat hajnalban eltűnt 18 éves fiatalt napok óta nagy erőkkel keresik. Sajtóértesülések már szóltak arról, hogy megtalálták a kulcscsomóját a Lánchídnál, illetve hogy a rendőrség birtokába került egy olyan felvétel, amelyet egy hajó készített, és amelyen vasárnap reggel 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába zuhan egy személy, akiről feltételezték, hogy Egressy Mátyás lehet. A BRFK kedd délelőtt már arról adott hírt, hogy a Dunában is kutatnak a fiú után, a keresést azonban a jelenlegi jégzajlás nehezíti.