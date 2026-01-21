Lázár János szerint heteken belül megindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Lázár János;Budapest-Belgrád vasút;

Erről a tárcavezető szerb kollégájával egyeztetett.

„Február végén a teher-, március közepén pedig a személyforgalom is megindulhat a Budapest-Belgrád vasútvonalon” – közölte Lázár építési és közlekedési miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

A tárcavezető posztjában arról számolt be, hogy a témában Aleksandra Sofronijević szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszterrel egyeztetett.

„A Budapest-Belgrád vasútvonal kaput nyit a balkáni országok felé, hisz nemzetstratégiai érdekünk, hogy az ott megjelenő áru- és személyforgalom Magyarországon keresztül menjen. Mindeközben a szerb-magyar viszonyokat is szorosabbra fűzhettük ezzel a sikeres, közös beruházással, amely az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai vasútfejlesztése” – írta Lázár.

Mint arról beszámoltunk, Lázár János december elejei parlamenti meghallgatásán még azt monda, hogy ha minden rendben van, a Budapest–Belgrád-vasútvonalat február 20-án adhatják át, míg Aleksandar Vučić szerb elnök tavaly novemberben 2026 április közepét emlegette. Csakhogy a Budapest–Belgrád vasútvonal Újvidéken és Szabadkán keresztül vezető szerbiai szakaszát eredetileg tavaly ősszel adták volna át. Emlékezetes, a munka vége előtt nem sokkal, november elsején azonban leszakadt az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete, a balesetben 16 ember vesztette életét. A tragédia után Szerbia-szerte tüntetések kezdődtek, ezért elhalasztották az ottani szakasz átadását, amelyre végül 2025 októberében került sor.