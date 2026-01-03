Lázár Jánost megcáfolta a szerb kollégája, legkorábban májusban adhatják át a Budapest-Belgrád vasútvonalat

Májusban állhat forgalomba a Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút – vette észre a Telex, hogy az újvidéki Magyar Szó Aleksandra Sofronijević szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter nyilatkozatát idézte arról, hogy idén várhatóan megkezdődnek a Belgrád és Niš közötti gyorsvasút-vonal építési munkálatai is, az első szakaszon, a Stalać–Đunis vonalon. – Folyamatosan egyeztetünk magyar kollégáinkkal, és az ő ígéretük szerint a vasútvonal teljes egészében áprilisra, legkésőbb májusra készül el idén – mondta a miniszter.
Lázár János magyar építési és közlekedési miniszter december elejei parlamenti meghallgatásán azt monda, hogy ha minden rendben van, a Budapest–Belgrád-vasútvonalat február 20-án adhatják át, míg Aleksandar Vučić szerb elnök novemberben még április közepét emlegette. Csakhogy a Budapest–Belgrád vasútvonal Újvidéken és Szabadkán keresztül vezető szerbiai szakaszát eredetileg tavaly ősszel adták volna át.Megkezdődött a tesztüzem a Budapest-Belgrád vasútvonalon
Emlékezetes, a munka vége előtt nem sokkal, november elsején azonban leszakadt az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete, a balesetben 16 ember vesztette életét. A tragédia után Szerbia-szerte tüntetések kezdődtek, ezért elhalasztották az ottani szakasz átadását, amire végül 2025 októberében került sor.Ütközőbakkal együtt tolatott, kisiklott egy mozdony a Budapest-Belgrád vasútvonalonBudapest–Belgrád-vasútvonal: Rövidebb utat ígértek, de lehet, hogy a sok százmilliárdos beruházás végén hosszabb lesz az utazás