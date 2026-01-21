Kulja András azonosította a tiszásokat Strasbourgban támadó „magyar gazdákat”

Strasbourg;kormánypropaganda;megafon;Kulja András;

2026-01-21 17:57:00 CET

Szarvas Szilveszter aranykalászos propagandista és más megafonos megmondóemberek jelentek meg a strasbourgi rendezvényen.

Mint lapunk is beszámolt róla, Magyar Péter magyar zászlóval és a Tisza Pártot támogató több gazdával, köztük Bóna Szabolccsal - aki az év állattartója volt - és Ráki Zsolttal, Magyarország legnagyobb biotejtermelőjével vonult és tüntetett Strasbourgban szombaton az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országcsoport vezetői által aláírt szabadkereskedelmi megállapodás ellen. Az eseményen néhány Fidesz-szimpatizáns belekötött a politikusokba, amit a kormánypropaganda igyekezett úgy keretezni, hogy a „gazdák kiosztották” Magyar Pétert.

A demonstráción szintén résztvevő Kulja András tiszás EP-képviselő aztán azonosította az őket támadó fideszes „gazdákat”:

Szarvas Szilveszter megafonos propagandista,

Schauer Viktor László szobafestő és megafonos propagandista,

Veres Zsolt DPK-alapító és megafonos propagandista,

Soltész András, Tiszaszőlős fideszes polgármestere

„Ők azok a „gazdák”, akikről a propaganda sajtó azt próbálja szajkózni, hogy Magyar Pétert és a TISZA gazdáit „elhajtották” a tüntetésről” - állapította meg Kulja András, aki azért még részletezte azt is, hogy ezzel szemben velük valódi gazdák tüntettek, úgy mint Bóna Szabolcs, Ráki Zsolt, Dombóvári Márk húsmarha-tenyésztő és Fatér Balázs zöldség-, gyümölcs- és gyógynövény feldolgozó vállalkozásvezető.

„Mint oly sokszor, most is kiderült, hogy a király meztelen: nem valódi gazdák szólaltak meg, hanem propagandisták, influenszerek és kommunikációs figurák, akiknek semmi közük a mezőgazdasághoz. A valódi gazdák ott voltak velünk, akik a tegnapi sajtótájékoztató után haza is indultak, mert nincs megállás a munkában számukra. A TISZA célja, hogy visszaadja a magyar mezőgazdaságnak és a magyar gazdáknak azt a megbecsülést, amelyet megérdemelnek és amit az elmúlt években a kormány nemtörődömsége miatt elveszítettek” - írta a Tisza Párt EP-képviselője.