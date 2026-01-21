Leszavazta a Mercosur-megállapodást az Európai Parlament

Európai Parlament;szavazás;Mercosur;

Az ügy Európai Unió Bírósága elé kerül

Jogi aggályokra hivatkozva az Európai Parlament mindössze 10 szavazattal elutasította a dél-amerikai országokkal kötendő, erősen vitatott Mercosur kereskedelmi megállapodást - derül ki a Politico cikkéből.

A strasbourgi szavazáson az EP-képviselők 334 igen, 324 nem és 11 tartózkodás mellett, vagyis szűk többséggel megszavazták, hogy a megállapodást az Európai Unió Bíróságára elé küldjék, hogy eldöntse, összhangban van-e az egyezmény az uniós alapszerződésekkel.

A szombaton aláírt megállapodás értelmében az EU szabadkereskedelmi térséget alakítana ki négy dél-amerikai országgal, Argentínával, Brazíliával, Paraguayjal és Uruguayjal. Kritikusai szerint a szabadkereskedelmi megállapodás bár jól jön ugyan az európai iparnak, túl nagy terhet és igazságtalan versenyt teremt a kontinens agráriumának. Az egyezmény emiatt az Európai Néppártban is megosztottságot szült, Magyar Péter is ellene érvelt, mivel az egyezmény hátrányos helyzetbe hozza a magyar gazdákat. Úgy tudni, a Tisza Párton kívül többek közt az osztrák és a francia néppártiak sem támogatták a Mercosur megállapodást. A Fidesz szintén ellenzi az egyezményt, ezért rá is küldte Strasbourgban egy csapat szimpatizánsát az ott a gazdákkal demonstráló Magyar Péterre.