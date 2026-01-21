Orbán Viktor: A kormány rezsistopot vezet be januárban

A kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezet be – jelentette be Orbán Viktor szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében.
A miniszterelnök azzal kezdte, hogy a kormány ma ülésezett. Mint mondta, a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot. „A múlt heti hópróbát sikeresen teljesítettük” – közölte Orbán. A kormányfő hozzátette, a szükséges tűzifa és a melegedők a következő hetekben is rendelkezésre állnak majd, „de a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, és nagy terhet ró a családokra, mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül”.
Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezet be.
„Ez azt jelenti, hogy januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja”
– fogalmazott Orbán, de további részleteket egyelőre nem árult el. Azzal zárta, hogy „a szokatlanul kemény tél még nem ért véget”, és arra kért mindenkit, hogy vigyázzanak magukra és egymásra.
