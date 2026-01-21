Nem célja az EB-nek, hogy a magyar kormány által igényelt 17,4 milliárd eurót egyből odaítéljék a védelmi fejlesztésekre szánt uniós hitelből

- Nem célja az Európai Bizottságnak, hogy a magyar kormány által igényelt teljes, 17,4 milliárd eurós összeget egyből odaítéljék a védelmi fejlesztésekre szánt uniós hitelből - mondta a Népszava kérdésére Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője. Az EU 150 milliárd eurónyi hitelt vesz föl, a SAFE névre keresztelt programmal a tagállamok védelmi fejlesztéseit támogatnák.
A Bizottság előzetes terve alapján a Magyarország az egyik legnagyobb összeget kapná, 16,2 milliárd eurót, de a kormány tavaly november végén leadott kérelme ennél is több, 17,4 milliárd euróról szólt. Regnier hangsúlyozta, a 19 igénylő tagállam közül nyolcnak múlt héten elfogadta az előzetes terveit a Bizottság, és azokban az esetekben euróra annyi összeget kaptak meg a tagállamok, amelyet az előzetes allokációk alapján a Bizottság előirányzott.Vitázik az EP az Orbán-kormánynak nyújtandó uniós védelmi hitelről
A pozitív elbíráláshoz a tagállami programoknak meg kell felelnie az elvárásoknak, főszabály szerint több ország közös védelmi beszerzéseit támogatná a Bizottság, köztük drónokat, rakétarendszereket, légvédelmi eszközöket és védelmi infrastruktúrát is, mindezt a piacinál sokkal olcsóbb hitelekkel. A program nemcsak az uniós, de az ukrán védelmi képességeket is javítaná, a pályázó tagállamok többsége - köztük a Kijev támogatása ellen sokszor felszólaló Szlovákia is - Ukrajnával közös projekteket is az asztalra tett. A menetrend szerint a Bizottság jóváhagyását követően a tagállami kormányokat tömörítő Tanácsnak négy héten belül rá kell bólintania a tervekre, majd a kormány szinte azonnal kapna egy tizenöt százalékos előleget. Azaz akár közel kétmilliárd euró érkezhetne Magyarországra még az áprilisi választások előtt.Még 2026 áprilisa előtt megkaphatja az Orbán-kormány az uniós védelmi pénz milliárdjait, jogállamisági mérföldkövekről nincs szó
Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője kedd este az Európai Parlamentben elmondta, a nyolc elfogadott program a legjobban előkészített, és leegyszerűbben elbírálható terv volt, de hamarosan döntés várható a többi, így a magyar tervről is. Kallas hangsúlyozta,
hogy minden visszaélés és a pénzek szabálytalan elköltése súlyos konzekvenciát vonna maga után, és a kifizetéseket folyamatosan ellenőrizni fogják.
A magyarázkodásra Kallasnak azért volt szüksége, mert kedden az Európai Parlament vitája arról szólt, hogyan lehetséges, hogy Magyarország az egyik legnagyobb összeget kaphatja meg, miközben más csatornákon az EU befagyasztotta a Magyarországra irányuló pénzek egy részét.
„A SAFE-források célja az Unió védelmi képességének erősítése, nem pedig politikai kampányok finanszírozása vagy iskolai barátok és családtagok zsebébe való eltüntetése”
- mondta keddi a keddi EP vitában Katarina Barley, német szocialista EP-képviselő.
Többen kiemelték Orbán közeli kapcsolatát Oroszországgal és Kínával is, és most már a Donald Trump amerikai elnökkel tartott közeli kapcsolatát is mint az EU-ellenesség bizonyítékát említették. Daniel Freund német zöld képviselő úgy fogalmazott, az Orbánnak szánt pénzeket akár egyenesen Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is adhatnánk.
A magyar védelmi ipar privatizálását is sokan fölhozták. A lengyel néppárti Michał Wawrykiezwicz emlékeztetett, hogy az Orbánhoz közel álló Jászai Gellért vezette 4iG szerezte meg a magyar védelmi ipari cégek jelentős részét tavaly nyáron, mindössze napokkal a SAFE program hivatalos elfogadása után.
„Micsoda arrogáns, primitív és szemtelen módszer az Európai Uniótól pénzt kicsikarni közvetlenül a választások előtt”
– mondta.Még több állami pénz, 50 milliárd forint jut a 4iG-nek a hadiipar kiszervezéséhez
A vitában több fideszes képviselő is fölszólalt, Gál Kinga szerint a választásokba akarnak beavatkozni, de már a látszatra sem adnak. A Mi Hazánkos Borvendég Zsuzsanna szerint zsarolják és fegyelmezik azt az országot, amelyik nem igazodik a brüsszeli diktátumokhoz. A vitában ugyan nem szólalt föl sem tiszás, sem DK-s képviselő, de keddi sajtótájékoztatóján Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a kormány az emberek megkérdezése nélkül adósítja el az országot ezzel a hatalmas hitellel.