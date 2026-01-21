Nem célja az EB-nek, hogy a magyar kormány által igényelt 17,4 milliárd eurót egyből odaítéljék a védelmi fejlesztésekre szánt uniós hitelből

EU;Magyarország;átláthatóság;Kaja Kallas;haderőfejlesztés;védelmi hitel;

2026-01-21 19:30:00 CET

Kétséges, hogy Magyarország az igényelt teljes uniós védelmi hitelkeretet megkapná, miközben az Európai Parlamentben sokan arról beszélnek, hogy nem kellene Orbán kampányát pénzzel támogatni.

- Nem célja az Európai Bizottságnak, hogy a magyar kormány által igényelt teljes, 17,4 milliárd eurós összeget egyből odaítéljék a védelmi fejlesztésekre szánt uniós hitelből - mondta a Népszava kérdésére Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője. Az EU 150 milliárd eurónyi hitelt vesz föl, a SAFE névre keresztelt programmal a tagállamok védelmi fejlesztéseit támogatnák.

A Bizottság előzetes terve alapján a Magyarország az egyik legnagyobb összeget kapná, 16,2 milliárd eurót, de a kormány tavaly november végén leadott kérelme ennél is több, 17,4 milliárd euróról szólt. Regnier hangsúlyozta, a 19 igénylő tagállam közül nyolcnak múlt héten elfogadta az előzetes terveit a Bizottság, és azokban az esetekben euróra annyi összeget kaptak meg a tagállamok, amelyet az előzetes allokációk alapján a Bizottság előirányzott.

A pozitív elbíráláshoz a tagállami programoknak meg kell felelnie az elvárásoknak, főszabály szerint több ország közös védelmi beszerzéseit támogatná a Bizottság, köztük drónokat, rakétarendszereket, légvédelmi eszközöket és védelmi infrastruktúrát is, mindezt a piacinál sokkal olcsóbb hitelekkel. A program nemcsak az uniós, de az ukrán védelmi képességeket is javítaná, a pályázó tagállamok többsége - köztük a Kijev támogatása ellen sokszor felszólaló Szlovákia is - Ukrajnával közös projekteket is az asztalra tett. A menetrend szerint a Bizottság jóváhagyását követően a tagállami kormányokat tömörítő Tanácsnak négy héten belül rá kell bólintania a tervekre, majd a kormány szinte azonnal kapna egy tizenöt százalékos előleget. Azaz akár közel kétmilliárd euró érkezhetne Magyarországra még az áprilisi választások előtt.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője kedd este az Európai Parlamentben elmondta, a nyolc elfogadott program a legjobban előkészített, és leegyszerűbben elbírálható terv volt, de hamarosan döntés várható a többi, így a magyar tervről is. Kallas hangsúlyozta,

hogy minden visszaélés és a pénzek szabálytalan elköltése súlyos konzekvenciát vonna maga után, és a kifizetéseket folyamatosan ellenőrizni fogják.

A magyarázkodásra Kallasnak azért volt szüksége, mert kedden az Európai Parlament vitája arról szólt, hogyan lehetséges, hogy Magyarország az egyik legnagyobb összeget kaphatja meg, miközben más csatornákon az EU befagyasztotta a Magyarországra irányuló pénzek egy részét.

„A SAFE-források célja az Unió védelmi képességének erősítése, nem pedig politikai kampányok finanszírozása vagy iskolai barátok és családtagok zsebébe való eltüntetése”

- mondta keddi a keddi EP vitában Katarina Barley, német szocialista EP-képviselő.

Többen kiemelték Orbán közeli kapcsolatát Oroszországgal és Kínával is, és most már a Donald Trump amerikai elnökkel tartott közeli kapcsolatát is mint az EU-ellenesség bizonyítékát említették. Daniel Freund német zöld képviselő úgy fogalmazott, az Orbánnak szánt pénzeket akár egyenesen Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is adhatnánk.

A magyar védelmi ipar privatizálását is sokan fölhozták. A lengyel néppárti Michał Wawrykiezwicz emlékeztetett, hogy az Orbánhoz közel álló Jászai Gellért vezette 4iG szerezte meg a magyar védelmi ipari cégek jelentős részét tavaly nyáron, mindössze napokkal a SAFE program hivatalos elfogadása után.

„Micsoda arrogáns, primitív és szemtelen módszer az Európai Uniótól pénzt kicsikarni közvetlenül a választások előtt”

– mondta.

A vitában több fideszes képviselő is fölszólalt, Gál Kinga szerint a választásokba akarnak beavatkozni, de már a látszatra sem adnak. A Mi Hazánkos Borvendég Zsuzsanna szerint zsarolják és fegyelmezik azt az országot, amelyik nem igazodik a brüsszeli diktátumokhoz. A vitában ugyan nem szólalt föl sem tiszás, sem DK-s képviselő, de keddi sajtótájékoztatóján Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a kormány az emberek megkérdezése nélkül adósítja el az országot ezzel a hatalmas hitellel.