Magyar Péter szerint elkésett félmegoldás a januári rezsistop

„Orbán Viktor szándékosan késve és csak félmegoldást jelentett be a rendkívüli hidegben. Egy olyan kormányzati félmegoldásra is heteket kellett várni, ami rengeteg magyar családnak semmilyen segítséget nem jelent a brutálisan megemelkedett fűtési költségeknél” – közölte Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt elnöke posztjával Orbán Viktor ma délutáni bejelentésére reagált. Mint arról beszámoltunk, a miniszterelnök előzőleg a közösségi oldalán tudatta, hogy januári rezsistopot vezet be a kormány. A kormányfő közlése szerint ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a kormány átvállalja. Orbán Viktor többet nem árult el az intézkedésről, a részletekre valószínűleg a holnapi Kormányinfón derülhet fény.Orbán Viktor: A kormány rezsistopot vezet be januárban
Magyar Péter úgy értékeli, hogy az Orbán-kormány a mostani javaslattal a „több százezer legszegényebb családot ismét semmibe veszi”. Az ellenzéki párt elnöke ezt követően felsorolta, a most bejelentett intézkedésen túl még mi mindent vezetnének be kormányon. Azt ígérte, hogy a leendő Tisza-kormány
bevezeti az áramnál és gáznál is a rezsicsökkentett áron elfogyasztható mennyiség automatikus megemelését extrém hideg időjárásban,
radikálisan csökkenti a rendszerhasználati díjat,
duplájára fogja emelni a szociális tűzifakeretet,
a tűzifa áfáját 27-ről 5 százalékra csökkenti,
valamint a rezsicsökkentést ki fogja terjeszteni a tűzifára is.
„Orbán Viktor mai bejelentése csak egy sebtapasz, egy extrán rövidtávú segítség a magyar emberek egy része számára: nem oldja meg annak a sok százezer családnak a problémáját, akik rosszul szigetelt, elavult fűtési rendszerekkel rendelkező épületben laknak” – véli Magyar Péter. Hozzátette, 1,5 millió magyar részben vagy egészben tűzifával fűt, amelynek ára 2010 óta a háromszorosára nőtt, ennek ellenére Orbánék 2019 óta nem emelték a szociális tűzifakeret összegét.
Posztját ezzel zárta: „Orbán Viktor hazugságával szemben sok településen problémás a tűzifa ellátás és rengeteg honfitársunk jéghideg lakásokban és házakban próbálja túlélni az óriási fagyokat. Orbán arról is hazudik, hogy a kormány vállalja át a januári többletköltséget. (…) A magyar emberek viszont joggal várják el, hogy a felmerült többletköltséget az állam helyett a sok százmilliárdos hasznot termelő és a rendszerhasználati díjat zsebre tevő cégek fizessék ki. Kezdjük Mészáros Lőrinccel és Orbán Viktorral!”Elbaltázott tüzelőakció: a pótfaosztás csak egy kapkodó, érdemi segítséget nem nyújtó kormányzati PR-kampányOrbán Viktor: Annyi tűzifát biztosítunk a rászorulóknak, amennyire szükség lesz