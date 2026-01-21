Magyar Péter szerint elkésett félmegoldás a januári rezsistop

Orbán-kormány;Orbán Viktor;rezsi;tűzifa;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-21 17:53:00 CET

Orbán Viktor mai bejelentése csak egy sebtapasz, és nem oldja meg annak a sok százezer családnak a problémáját, akik rosszul szigetelt, elavult fűtési rendszerekkel rendelkező épületben laknak – véli a Tisza Párt elnöke.

„Orbán Viktor szándékosan késve és csak félmegoldást jelentett be a rendkívüli hidegben. Egy olyan kormányzati félmegoldásra is heteket kellett várni, ami rengeteg magyar családnak semmilyen segítséget nem jelent a brutálisan megemelkedett fűtési költségeknél” – közölte Magyar Péter szerdán a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke posztjával Orbán Viktor ma délutáni bejelentésére reagált. Mint arról beszámoltunk, a miniszterelnök előzőleg a közösségi oldalán tudatta, hogy januári rezsistopot vezet be a kormány. A kormányfő közlése szerint ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a kormány átvállalja. Orbán Viktor többet nem árult el az intézkedésről, a részletekre valószínűleg a holnapi Kormányinfón derülhet fény.

Magyar Péter úgy értékeli, hogy az Orbán-kormány a mostani javaslattal a „több százezer legszegényebb családot ismét semmibe veszi”. Az ellenzéki párt elnöke ezt követően felsorolta, a most bejelentett intézkedésen túl még mi mindent vezetnének be kormányon. Azt ígérte, hogy a leendő Tisza-kormány

bevezeti az áramnál és gáznál is a rezsicsökkentett áron elfogyasztható mennyiség automatikus megemelését extrém hideg időjárásban,

radikálisan csökkenti a rendszerhasználati díjat,

duplájára fogja emelni a szociális tűzifakeretet,

a tűzifa áfáját 27-ről 5 százalékra csökkenti,

valamint a rezsicsökkentést ki fogja terjeszteni a tűzifára is.

„Orbán Viktor mai bejelentése csak egy sebtapasz, egy extrán rövidtávú segítség a magyar emberek egy része számára: nem oldja meg annak a sok százezer családnak a problémáját, akik rosszul szigetelt, elavult fűtési rendszerekkel rendelkező épületben laknak” – véli Magyar Péter. Hozzátette, 1,5 millió magyar részben vagy egészben tűzifával fűt, amelynek ára 2010 óta a háromszorosára nőtt, ennek ellenére Orbánék 2019 óta nem emelték a szociális tűzifakeret összegét.

Posztját ezzel zárta: „Orbán Viktor hazugságával szemben sok településen problémás a tűzifa ellátás és rengeteg honfitársunk jéghideg lakásokban és házakban próbálja túlélni az óriási fagyokat. Orbán arról is hazudik, hogy a kormány vállalja át a januári többletköltséget. (…) A magyar emberek viszont joggal várják el, hogy a felmerült többletköltséget az állam helyett a sok százmilliárdos hasznot termelő és a rendszerhasználati díjat zsebre tevő cégek fizessék ki. Kezdjük Mészáros Lőrinccel és Orbán Viktorral!”