A Lalalák Zsiga szerint léteznek. Ők voltak a gyermek képzeletbeli haverjai, akikkel mindig elbeszélgetett, amikor a kisautókat tologatta, vagy a plüssárkányokkal harcolt. A Lalalák mindig ott voltak.
Igazából Zsiga úgy gondolta, hogy mindenkinek vannak Lalalái.
Ha kedves és jófej az ember, akkor sok Lalalával rendelkezik, és minél nyitottabb valaki, annál több Lalala veszi körül. Persze akkor is vannak Lalaláid, ha morcos, mogorva vagy, csak ugye akkor kevesebb Lala csatlakozik a társaságodhoz, és ők is egykedvűvé válnak. A Lalalák alkalmazkodnak az emberhez Zsiga szerint.
Különben a Lalalák nagyon színesek, de lehetnek feketék vagy fehérek is.
Attól függően változtatják a színeket, hogy éppen milyen kedvük van.