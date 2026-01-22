tárca;gyermekkor;képzelőerő;

2026-01-22 06:00:00 CET

Van nekem egy édes kedves fiam, a Zsiga. Amikor a Zsiga kicsi volt, nagyon különleges fantáziával bírt. Mint minden gyermek, akiknek még nem fertőzte meg a képzelőerejét, amit kedves kis társadalmunk korlátok közé szorítva nyom le a gyerekeink torkán. De most nem is ez a lényeges, hanem a Lalalák.

A Lalalák Zsiga szerint léteznek. Ők voltak a gyermek képzeletbeli haverjai, akikkel mindig elbeszélgetett, amikor a kisautókat tologatta, vagy a plüssárkányokkal harcolt. A Lalalák mindig ott voltak.

Igazából Zsiga úgy gondolta, hogy mindenkinek vannak Lalalái.

Ha kedves és jófej az ember, akkor sok Lalalával rendelkezik, és minél nyitottabb valaki, annál több Lalala veszi körül. Persze akkor is vannak Lalaláid, ha morcos, mogorva vagy, csak ugye akkor kevesebb Lala csatlakozik a társaságodhoz, és ők is egykedvűvé válnak. A Lalalák alkalmazkodnak az emberhez Zsiga szerint.

Különben a Lalalák nagyon színesek, de lehetnek feketék vagy fehérek is.

Attól függően változtatják a színeket, hogy éppen milyen kedvük van.

Mit érdemes még tudni a Lalalákról Zsiga szerint?