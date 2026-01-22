Órákon át nem volt áram több Veszprém vármegyei településen, sok lakásban emiatt a fűtés is szünetelt

áram;fűtés;Veszprém megye;

2026-01-22 06:59:00 CET

Üzemzavart okozott a rendkívüli hideg.

Szerdán, délután három óra után szünetelt az áramszolgáltatás a Veszprém vármegyei Csetényben. A lakások jelentős részében nem volt fűtés, ugyanis leálltak a keringető szivattyúk – tudta meg egy olvasójától a Magyar Hang.

A lap szerint este kilenckor még mindig nem volt villany a településen, ahol akkor -11 fok volt. Az EON Észak-Dunántúli régió ügyfélszolgálatán a hívókat a következő automatikus üzenet fogadta:

„Csákvár, Csetény és Szápár települések területén üzemzavar miatt szünetel a szolgáltatás. A hiba elhárításáig szíves türelmüket kérjük.”

Csetény és Szápár szomszédos falu (utóbbit a legutóbbi népszámlálás szerint 479 fő lakja), de ezek szerint máshol is gondok voltak, mert Csákvár tőlük 45 kilométerre van, Felcsút mellett. Csákvár jóval nagyobb település, 5400 ember otthona.

Szápár önkormányzata eközben a Facebookon jelezte, hogy a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hiba elhárítása elhúzódhat, ezért a helyi kultúrházat melegedőként használhatják azok, akiknek nagyon kihűl a lakása. Meleg takaróik azonban nincsenek, így azt mindenkinek vinnie kell magával.

A Telex szerda este megkereste az E.ON-t azzal kapcsolatban, mit várhatnak az érintett települések lakói, mikorra lehet újra áram a vezetékekben.

„Három egymás után fellépő vezetékhiba együttesen okozott elnyúló áramszünetet Csetény és Szápár településeken”

– válaszolta az E.ON. A cég kiemelte, este negyed 11-re befejeződött a helyreállítás, és minden otthonban volt áram ismét. A rendkívüli hideg okozta az üzemzavart, „a vezetékekre rakódó zúzmara vezetékszakadásokat okozott a jelentős pótteher miatt”. Nehezítette a helyzetet, hogy nehezen járható, erdős területen, rossz látási viszonyok mellett dolgoztak a szerelők.