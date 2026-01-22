A Tisza és a Demokratikus Koalíció fontos dolgokban nem képes az EU-nak nemet mondani

kormányinfó;

2026-01-22 10:13:00 CET

Tárgyaltak a nemzeti petícióról, február elején elkezdődik a kézbesítés, tartalmát a következő napokban megismerheti a nyilvánosság. Európa továbbra is úgy gondolja, hogy a háború meghosszabbítását és Ukrajna működését Európának kell finanszíroznia - jelentette ki. Nem akarunk többet fizetni gázért és benzinért, nem akarjuk finanszírozni a háború költségeit, az ukrán állam működése pedig Ukrajna feladata - sorolta. A magyar baloldal - folytatta -, beleértve a Tiszát és a DK-t fontos dolgokban nem képes Brüsszelnek nemet mondani, és kiemelt fontosságú, hogy a nemzeti petícióban minél többen vegyenek részt.