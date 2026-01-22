Ha nincs orosz földgáz, nincs rezsicsökkentés

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-01-22 10:42:00 CET

Ezt arra a felvetésre mondta, hogy a Tisza Párt gazdaságfejlesztési szakértője, Kapitány István diverzifikálná az ország ellátását. Gulyás Gergely szerint ez a nyilatkozat illeszkedik a Tisza Párt képviselőinek azon sorába, amely szerint a rezsicsökkentésre nincs szükség, és azt meg akarják szüntetni.

A tárcavezető közölte: Magyarország más forrásból lényegesen drágábban tudna vásárolni, miközben az energiabiztonság sem garantált. Kitért arra is, hogy európai energiaárrobbanásnak voltak haszonélvezői, köztük a Shell, amely jelentős bevételre tett szert Nyugat-Európában a megemelkedett üzemanyag- és gázárakból.