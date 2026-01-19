Orbán Viktor tett egy beismerő vallomást, ráadásul Kapitány Istvánnal szemben a Fidesz csak egy vesztest tud felmutatni

Fidesz;kampány;Orbán Viktor;kormányzás;fiatalok;Magyar Péter;Tisza Párt;Kapitány István;

2026-01-19 05:55:00 CET

Miközben Orbán Viktor rájött, hogy a pártja elvesztette a fiatalokat, Magyar Péter az üzleti szféra előtt mutatta meg, hogy képes lenne kormányozni. Elemzőket kérdeztünk.

Változtattak az eddig DPK-gyűlések forgatókönyvén, azaz láthatóan nincsenek maximálisan megelégedve az eddigiekkel – így összegezte Horn Gábor elemző a Fidesz és Orbán Viktor hétvégi, diósgyőri „háborúellenes gyűlését”. Az elégedetlenségre utal, hogy eltűnt a színpadról az eddigi műsorvezető Szabó Zsófi és eltűnt Lázár János is mint fellépő.

Újdonság volt, hogy Orbán Viktor a nézők kérdéseire válaszolt, és ebben a műfajban ő nem rossz - mondja Horn Gábor. Azonban Orbán a kérdésekre - szó szerint - kimerítően hosszan válaszolt, ami már Rákay Philipnek is láthatóan sok volt, a műsorvezető jobb híján a nézőket kérte, hogy ha lehet „rövidebben kérdezzenek.” Orbán Viktor hosszú, előadásnak beillő válaszai tartalmilag nem hoztak fel semmilyen új elemet, a kormánypropaganda ismert toposzait ismételte, a lényegi kérdéseket megkerülte, így a Benes dekrétumokkal kapcsolatos kérdést például Orbán azzal keverte le, hogy azzal foglalkozni kell. Egyedül új mondanivaló akkor merült fel, amikor az egyik szervező azt a kérdést tette fel, hogy egy miskolci fiatalnak mit tud ígérni a Fidesz. A kormányfő válaszában úgy reagált, hogy a szülők is felelősek azért, ha sok fiatal szembefordul a kormánnyal. Orbán utóbbi megállapítása Horn Gábor szerint teljesen abszurd.

- Orbán Viktort láthatólag személyesen bántja, hogy a fiatalokat elveszítette. Ez a mondat ennek a beismerése, hogy ezt elrontották - mondta az elemző. Szentpéteri Nagy Richard politológus érdeklődésünkre hozzátette: egyértelmű, hogy a Fidesz nem tudja megszólítani a fiatalokat. Ugyanakkor Orbán Viktor ezzel a kiszólásával jelezte: nem akarja elengedni őket. – A lényeg, hogy a tábornak felmutassa, hogy foglalkozunk a kérdéssel – tette hozzá.

Magyar Péter az eddigi DPK-ngygyűlésekhez képest – Győr, Szeged - most nem tartott párhuzamos rendezvényt, helyette szombaton mutatta be Kapitány Istvánt, a Tisza Párt gazdaságfeljesztési és energetikai szakértőjét. Szentpéteri Nagy Richard szerint evidens volt, hogy Magyar Péter nem fog minden fideszes rendezvényre rászervezni. Pár ilyen hackelésnek jó volt, azonban ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Magyar Péternek most már inkább a Tisza kormányzóképességét kell felmutatni, erre pedig Kapitány István igen jó választás volt. – Először össze kellett szednie a Tiszának 106 jelöltet. Ez megtörtént. Most a kormány tagjait kell megnevezni, amivel azt mutatja Magyar Péter, hogy ez nem egy one man show, hanem nagyon is erős tárcák, portfóliók épülnek ki mögötte - mutatott rá a politológus.

Horn Gábor szerint megfigyelhető, hogy

Magyar Péter nagyon tudatosan építkezik, egy-egy szavazói csoportot megszólítva a jelöltjeivel, így volt ez Bódis Krisztával, Ruszin-Szendi Romulusszal vagy Nagy Ervinnel is. Kapitány Istvánnal most elérkezett a kampány a vállalkozói szféra megszólításához,

amelynek rendkívül komoly üzenet, hogy egy világszinten elismert szakember áll be a Tisza mögé. Vele szemben a Fidesz egy Nagy Mártont tud csak felmutatni, aki jóformán egy „lúzer”, azaz egyetlen költségvetési számot sem sikerült eltalálnia.

Az elmúlt tizenöt év arról szólt, hogy nem a versenypiacon, hanem a politikai piacon kellett tudni helytállni – mondja Horn Gábor arról a jelenségről, hogy a mostani parlamentben gyakorlatilag nagyítóval alig találni politikán kívülről érkezettet. Most azonban Magyar Péter nagyon is arra épít, hogy hangsúlyozza: hogy olyan szakembert igazol le, aki évtizedeken át világszinten sok tízezer embert irányított. Kapitány leigazolása némileg emlékeztet arra, ahogy Donald Trump is maga mellé állította (egy időre) Elon Muskot, ennek kapcsán Horn Gábor megpendítette,

van egy olyan érzése, hogy Magyar Péter nagyon tudatosan vesz át Trump-kampányból is elemeket.

(A Facebook-oldalára Magyar is kitett olyan fotót, amelyen Kapitány mint a Shell vezetője Trumppal szerepel. Horn úgy látja: ez arra utal, hogy a Tisza szavazói között is van olyan réteg, akinek fontos, hogy lássák, hogy a Tiszának is van kapcsolata az amerikai elnökhöz.)

A jelölésre a Fidesz-propaganda Kapitány Istvánt – bár a menedzsert Szijjártó Péter 2023-ban kitüntette és hazafiként méltatta – szinte azonnal „Magyar Péter birodalmi ügynökének” festette le. Szentpéteri Nagy Richard szerint ez amolyan „jobb híján” reakció, a Fidesz az eddigi narratíváját építi tovább, miszerint Magyar Péter „brüsszel embere” és ebbe a szereposztásba illesztik bele Kapitányt is, függetlenül attól, hogy ennek lehet-e bármilyen alapja. A lényeg a hangulatkeltés, és a Fidesznek nincs is más eszköze - mondja Szentpéteri Nagy Richárd.

Horn Gábor szerint a Fidesznek az „újabb brüsszeli ügynök” kerettörténeténél sokkal erősebb Magyar Péter és a Tisza üzenete. „Nem gondolom, hogy akik ismerik Kapitány Istvánt, illetve az ő eddigi tevékenységét, azok elhiszik a brüsszelezős sztorit. Ugyanakkor az a gazdasági szféra, amelynek Kapitány István leigazolásával Magyar Péter üzent, nagyon is oda fog figyelni erre” – tette hozzá.