Nem a szabadkereskedelmi megállapodással van baja az Orbán-kormánynak

2026-01-22 10:55:00 CET

A Mercosur-megállapodással nem az a baj, hogy meg akartunk állapodni és egy szabadkereskedelmi övezetet akartunk létrehozni, hanem hogy ez a megállapodás úgy sikerült, hogy az az európai gazdák számára veszteséges és káros - jelentette ki a Heti TV kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta, igazolódott a kormány álláspontja, miszerint ezt az egyezményt nem kell elfogadni, és következetesen ellene is szavaztak.

A szabadkereskedelem elvi szinten nem ellenzett, különösen egy exportvezérelt ország esetében, de csak olyan megállapodások elfogadhatók, amelyek megfelelnek az európai és a magyar érdekeknek. Az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodásait támogatják, amennyiben azok nem teszik tönkre az európai mezőgazdaságot és nem okoznak jelentős kárt a gazdáknak - tette hozzá.