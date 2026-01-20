Nagy győzelmet könyvelhet el az Európai Néppárt, Magyar Péter mégis szembemegy Ursula von der Leyennel

Európai Unió;Európai Néppárt;szabadkereskedelmi megállapodás;gazdatüntetés;Mercosur;Tisza Párt;

Az EU-Mercosur megállapodást huszonöt év tárgyalás után írták alá múlt héten.

Magyar Péter nem támogatja az EU dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodását - mondta el a Tisza Párt vezetője kedden strasbourgi sajtótájékoztatóján. Az EU-Mercosur megállapodást huszonöt év tárgyalás után írták alá múlt héten, amivel az EU szabadkereskedelmi térséget alakít ki négy dél-amerikai országgal, Argentínával, Brazíliával, Paraguayjal és Uruguayjal. Ez nagy győzelem az Európai Néppárt (EPP) számára, amelynek a Tisza Párt is tagja, Manfred Weber frakcióvezető és Ursula von der Leyen is ünnepelte a megállapodást. Magyar Péter ugyanakkor ellenzi az egyezményt jelenlegi formájában, amivel a Tisza Párt nincs egyedül, a Európai Néppárt nem egységes, várhatóan többek közt az osztrák és francia néppártiak is ellene fognak szavazni a frakcióból.

A kritikusok szerint a szabadkereskedelmi megállapodás jól jön ugyan az európai iparnak, de túl nagy terhet és igazságtalan versenyt is teremt a kontinens agráriumának. Magyar Péter szerint is az egyezmény hátrányos helyzetbe hozza a magyar gazdákat. Az ellenzéki párt vezetője részt is vett az Európai Parlament plenáris ülése előtt tartott gazdatüntetéseken, a sajtótájékoztatóján pedig a Tisza agráriumban ismert jelöltjeivel, köztük Bona Szabolcs mezőgazdasági szakpolitikusával beszéltek újságíróknak a kétségeikről.

A Fidesz és Orbán Viktor is ellenzi a megállapodást, de Magyar Péter szerint Orbán Viktor nem tett eleget a gazdák védelmében és sokáig csak sunyított az ügyben. Az ellenzéki politikus arról is beszélt, hogy a fideszesek nem gazdákkal, hanem megafonos propagandistákkal vettek részt a gazdatüntetésen.

A tárgyalások során az Európai Bizottság több záradékot és biztosítékot is beépített, amivel az esetleges versenyhátránytól szeretnék védeni az európai gazdákat. Szerdán az EP arról fog szavazni, hogy megtámadják-e az egyezményt a bíróságon. Itt kiderülhet, mennyire szűk a többség az egyezmény támogatására. Az EP-nek várhatóan tavasszal kell végső döntést hozni a kereskedelmi korlátok lebontásáról, amihez várhatóan Manfred Webernek minden szavazatra szüksége lesz, hiszen más frakciók is megosztottak az ügyben.