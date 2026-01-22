Budapest csak eljárási kifogásokat támaszt a szolidaritási hozzájárulás ügyében

kormányinfó;

2026-01-22 11:34:00 CET

A Magyar Hírlap kérdésére Gulyás Gergely közölte, béke akkor lesz, ha azt mindkét fél elfogadja, és ismereteik szerint a tárgyalások mindkét féllel folyamatosak. Azt nem tudja, pillanatnyilag ki hogyan áll a békéhez. Beszélt arról is: a főpolgármester nyilatkozata arról tanúskodik, tudomásul vette a vereséget de továbbra is küzdeni fog.

A főváros eljárási kifogásokat támaszt, ami kizárólag arra vonatkozik, megfelelő formában kaptak-e határozatot, ami a kritériumoknak megfelel-e. Ez nem fogja érinteni, hogy a fővárosnak minden szolidaritási hozzájárulást meg kell fizetnie - jelentette ki. Kérdésre közölte, Egy-két olyan település van még, amely Budapesthez hasonlóan bírósághoz fordult.