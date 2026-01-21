Egymásnak dobálják a szolidaritási hozzájárulás ügyét a bíróságok, nem világos, Budapest mikor kaphatja vissza a levont milliárdokat

Budapest;pénz;Alkotmánybíróság;szolidaritási hozzájárulás;

2026-01-21 14:04:00 CET

Az Alkotmánybíróság (AB) keddi döntésével visszautasította annak a megállapítását, hogy az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó törvényi és rendeleti szabályok az Alaptörvénybe ütköznek. Valójában nem is vizsgálta érdemben a Fővárosi Törvényszék alkotmányossági és nemzetközi jogi aggályait, mondván 2024-ben már ügydöntő határozatot hozott e tárgyban, amely változatlanul irányadó.

A 2024-es döntés szerint az államnak joga van szolidaritási hozzájárulást szedni, de annak összegét egyrészt tisztességes eljárásban kell meghatározni, másrészt az elvonás nem lehet olyan mértékű, amely veszélyezteti az önkormányzati feladatellátást. Ezek a feltételek Karácsony Gergely főpolgármester szerint 2025-ben sem teljesültek, így az AB döntés után folytatódó perben tovább küzdenek az igazukért.

A szolidaritási hozzájárulás ügye másodszorra került az Alkotmánybíróság elé. A Fővárosi Törvényszék közigazgatási kollégiuma 2023-ban is kikérte a taláros testület állásfoglalását, mondván, a fővárosi önkormányzatot terhelő szolidaritási hozzájárulás elkobzó jellegű, aránytalan, így nemzetközi szerződésbe ütközik. Az AB az önkormányzati választás utánra halasztotta a döntést és kimondta, hogy a kincstárnak a beszedés előtt közigazgatási hatósági eljárást kell lefolytatnia a hozzájárulás éves mértékének megállapításához, lévén ez nem adó, amelynek összege vitathatatlan. Az eljárásba ügyfélként be kell vonni fővárosi önkormányzatot.

Az AB-döntés nyomására az Orbán-kormány tavaly változtatott a szolidaritási hozzájárulás kivetésének módján, idén a nemzetgazdasági miniszter rendeletben állapítja meg az egyes települések által fizetendő hozzájárulás összegét. Nagy Márton már ki is hirdette a 2026-os befizetési rendet. Az Orbán-kormány jelentősen előrébb hozta az első részlet esedékességét. Az elmúlt években előzékenyen megvárta az elvonással a márciusi adóelőlegek beérkezését az önkormányzatokhoz, most viszont már januárban kéri az első befizetést, ami a főváros esetében 11,7 milliárd forint.

Az viszont nem változott, hogy az önkormányzatoknak nincs semmiféle beleszólásuk a számításokba, ráadásul a befizetendő összeg nemhogy csökkent volna, hanem még nőtt is: Budapestnek a tavalyi 89 milliárd helyett 97,7 milliárdot kellene az idén befizetni, holott a főváros már tavaly is a csőd szélén táncolt.

A Fővárosi Törvényszéken zajló - 2025-ös befizetésre vonatkozó - per, amelyet az Alkotmánybíróság döntéséig felfüggesztettek, most újra indul. Az előző AB döntés után a 2023-as évekre vonatkozó perben a a törvényszék tavaly januárban jogerősen kimondta, hogy az Orbán-kormány jogellenesen inkasszálta a 28,3 milliárdot. A városvezetés akkor abban bízott, hogy a kincstár visszafizeti a pénzt. Ez azóta sem történt meg, holott azóta a Kúria minden pontban a fővárosi önkormányzatnak adott igazat. A 2024-es kötelezettség okán indított per tárgyalását már ki is tűzték.