Három másik városba helyezték át a Szőlő utcában fogva tartott és nevelt fiatalokat

kormányinfó;

2026-01-22 11:45:00 CET

Mikorra várható az ipar -és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozása? - kérdezte a Blikk. Gulyás Gergely azt mondta, Magyarország azzal tudja ezeket a károkat mérsékeli, hogy közvetlen, kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal. Napirenden van a lakásfelújítási program kidolgozása? A miniszter közölte, az építőipar szereplőivel egyeztetéseket folytattak, és az építőiparban így is robbanásszerű hatása lesz az Otthon Start Programnak.

A Szőlő utcai javítóintézetről azt mondta, három másik városba helyezték át az ott fogva tartott és nevelt fiatalokat.

Beszélt arról is: a vidéki kocsmákat támogató programra nem azért van szükség, hogy több legyen belőlük és felvirágozzanak, hanem hogy meg tudjanak maradni. Az emberek lényegesen kevesebben mennek közösségi terekre, a támogatással ezt a folyamatot akarták lassítani, aminek szerinte a program meg is felelt. Olyan szándék nem is volt, hogy tömegesen nyíljanak kocsmák.