„Az Orbán-kormány most évszázados, borzalmas visszalépést tett”

Orbán-kormány;bezárás;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2026-01-21 05:55:00 CET

Mind az 59 fiatalt elszállították a Szőlő utcai javítóintézetbőintézetből, a 72 dolgozóból a 9 próbaidős munkavállaló munkaviszonya azonnal megszűnt – írta lapunknak a BVOP, cáfolva, hogy a fiatalok egy részét konténerekben szállásolták volna el. 2010-ig a magyar javítóintézeti rendszer közép-európai szinten elismert volt.

„Amennyiben figyelmesen tanulmányozza a Magyar Közlönyben megjelent, a javítóintézetek rendtartásáról szóló (…) rendelet módosításáról szóló (…) rendelet mellékletét, akkor magától is rájön, hogy a Budapesti Javítóintézetből Tökölre nem szállítható, ebből következően ott konténerben nem helyezhető el fiatalkorú fogvatartott.” Megkeresésünkre ebben a sajátos stílusban válaszolt a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) kommunikációs osztálya. Információnkkal kerestük a Belügyminisztériumot is, ahonnan nem reagáltak kérdéseinkre.

Azt követően kértünk pontos tájékoztatást, hogy a Gyermekjogi Civil Koalíció vezetőségi tagját kerestük a javítóintézeteket érintő változásokkal kapcsolatban. Katonáné Pehr Erika információja az volt, hogy a Szőlő utcai intézetben mintegy 60 dolgozónak felmondtak, az összes gyereket elszállították onnan, több fiatalt pedig a tököli büntetés-végrehajtási intézethez tartozó területen felállított konténerekben szállásoltak el.

A BVOP ezzel összefüggésben kérdéseinkre közölte: a budapesti, Szőlő utcai javítóintézet munkavállalói létszáma 72 fő, közülük 9 próbaidős munkavállaló munkaviszonya szűnt meg január 20-án, az intézkedés közvetlen következményeként. A munkáltató tárgyalásokat kezdeményezett az intézmény közalkalmazotti tanácsával, amelynek hét nap áll rendelkezésére álláspontja kialakítására. A büntetés-végrehajtás tavaly december 10-én vette át a Budapesti Javítóintézetet, ahol akkor 59 letartóztatott – közöttük egy ukrán és egy pakisztáni állampolgárságú – fiatalkorút tartottak fogva. (Az Orbán-kormánynak addigra vált tarthatatlanná az a botrány, ami Juhász Péter Pál volt igazgató egykori, súlyos visszaélésekkel kísért tevékenysége nyomán került tavaly napvilágra).

Átlagéletkoruk 16,6 év volt, a legidősebb 19 éves, a legfiatalabb 14 éves.

A bíróságok 31 fiatalkorút rablás, hat fiút emberölés kísérlete, négy - négy főt szexuális erőszak, illetve lopás, két - két fiatalt súlyos testi sértés kísérlete, kifosztás, illetve jármű önkényes elvétele, egy - egy fiatalembert terrorcselekmény előkészülete, terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés, emberölés előkészülete, személyi szabadság megsértése, zsarolás, garázdaság, kerítés, illetve egyedi azonosítójellel való visszaélés bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt tartóztattak le.

A fogvatartott fiatalkorúak más javítóintézetekbe történő átszállítása tegnap befejeződött, a Szőlő utca 58. szám alatti ingatlanban fogvatartott már nem tartózkodik – írta a BVOP. Jelezték: az átszállításokról és a létszámadatokról részletesebb tájékoztatást biztonsági okokból nem adhatnak, és egyetlen fiatalkorú fogvatartottat sem őriznek konténerben. „Az új országos javítóintézet kialakításáról döntés nem történt” – tették hozzá.

A Magyar Közlönyben már kihirdetett belügyminiszteri rendelet értelmében átalakul a javítóintézeti szervezetrendszer. Eszerint a fiatalkorú fogvatartottakkal foglalkozó javítóintézetek irányítása a gyermekvédelemből a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának hatáskörébe került, fenntartásáról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik. Ennek első lépéseként megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet működése, majd fokozatosan a többi is, és ezek szerepét egyetlen országos javítóintézet veszi majd át. Az átmeneti időszakban a Szőlő utcai intézmény nem működik tovább, javítóintézeti nevelés elrendelése esetén a lányok a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthonba kerülnek, a fiúk Aszódra, Debrecenbe, illetve Nagykanizsára.

A Gyermekjogi Civil Koalíció már egy decemberi állásfoglalásában is kimondta: a problémákra nem rendészeti, hanem gyermekvédelmi és szakmai válaszokra van szükség. A szociális szakemberek, pszichológusok és más segítő szakemberek bérének és létszámának növelésére, folyamatos továbbképzésre, erőszakmentes konfliktuskezelési technikák alkalmazására, biztonságos, gyermekbarát környezetre, világos gyermekvédelmi protokollokra, gyermekjogi ombudsmani monitoring bevezetésére.

- Egy javítóintézetben a nemzetközileg is elfogadott szemlélet szerint nem fogvatartottak, hanem növendékek élnek, cél a társadalmi beilleszkedésük, nevelésük – mondta lapunknak Katonáné Pehr Erika hozzátéve, hogy ezt mondja ki a ENSZ gyerekjogi egyezménye, és több nemzetközi, valamint uniós ajánlás is. Míg a börtönben elítéltek töltik büntetésüket, a javítóintézeti lét nem büntetés, hanem intézkedés. Szabadságvesztéssel jár ugyan, de a célja nem a büntetés, hanem védett körülmények között a fiatal személyiségének korrigálása annak érdekében, hogy majd a családjába és a társadalomba visszailleszkedve normálisan folytathassa az életét, ami valahol kisiklott. A magyar jogszabályok is jól meghatározzák az ehhez szükséges munkaköröket, azt, hogy kik foglalkozhatnak a gyerekek nevelésével, fejlesztésével, jogvédelmükkel. De világosan szabályozott az is, milyen hatáskörük van a rendészeknek, illetve milyen büntető és milyen jutalmazó eszközöket alkalmazhatnak. A Szőlő utcában a személyi és tárgyi feltételek erősen hiányosak voltak, és sok alkalmazottnál a megfelelő képzés és képzettség is hiányzott – mondta.

- Az intézményekben többségében traumatizált gyerekek vannak,

évszázados szakmai egyetértés van abban, hogy ha a traumaalapú viselkedésükre szocializáció helyett a büntetés a válasz, akkor a módszer káros és rossz

- fogalmazott. Az eszköz nem a retorzió, hanem a megfelelő bánásmód, a megelőzés és a prevenció. A nevelésük nem rendészeti, hanem pszichoszociális kérdés. A gyerekek többsége pici kora óta traumatizált, elhanyagolt bánásmódmódban részesült, bántalmazták őket akár szexuálisan is, és nem tanulták meg a konfliktuskezelést, rossz mintákat hoznak. Bizalomra, stabilitásra van szükségük a rendészeti megközelítés helyett. Ez egy szakmunka kell hogy legyen – mondta, nevelési tervvel, rehabilitációs folyamattal. Katonáné Pehr Erika szerint a magyar javítóintézeti rendszer Közép-Európa szinten elismert volt 2010-ig, de a kormány most évszázados, és borzalmas visszalépést tett.

Emlékeztetett a szakember arra, hogy a Szőlő utcában 2010 előtt színházi műsorokat adtak elő a fiatalok, művészetterápiával is nevelték őket,

akik közül sokan ott tanultak meg írni, olvasni. A javítóintézetből kikerültek közül sokkal kevesebben estek vissza, mint a büntetésüket a fiatalkorúak börtönében töltők közül. Azzal, hogy a javítóintézetek a büntetés-végrehajtás irányítása alá kerülnek, egy egészen más rendszer jön létre, és a szakembernek kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a megfelelő szakmai tudással rendelkező emberek nevelik, fejlesztik majd a fiatalokat. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy ilyen fontos kérdésekben nincs szakmai egyeztetés, társadalmi párbeszéd, miközben a javítóintézet 130 éven át a gyerekvédelmi rendszer része volt.